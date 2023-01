Horus’un Gözü Ne Demek? Horus’un Gözü Efsanesi Nedir, Neyi Temsil Eder ve Anlamı Ne?

Antik mısır zamanlarındaki Horus'un gözüne nedir bilmek isteyenler vardır. Mitoloji severler içeriğimiz tam size göre. Çok tanrılı Antik Mısır zamanı tanrısı olan Horus neyi temsil eder karıştırıyor olabilirsiniz. Kafa karışıklığını gidermek adına yaptığınız araştırmada doğru yerdesiniz. Horus'un gözü efsanesi kendi zamanını aşıp günümüze kadar gelmiş birinin mittir. Bu yüzden merak edenleri için Horus'un gözünü nedir, ne anlama gelir sorularının cevaplarını haberimizin devamında başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Horozun Gözü Nedir?

Antik Mısır zamanı tasvirlerine göre Horus'un gözü tanrı olan Horus'un ay gözü olarak da bilinen sol gözüne verilen isimdir. Papirüsülerin veya firavunların koruyucusu olarak da bilinir. Bu yüzden Mısırlı denizciler kendilerini koruduğuna inandıkları için gemilerine Horus'un gözü sembolünü yaptırırlar. Bu gözün büyülerden korunmak ya da ölümden sonraki yaşamı göstermek gibi önemli olan pek çok güce sahip olduğuna inanılırdı. Aynı zamanda Horus'un gözü vicdanın gözü olarak da bilinir. Bu göz altı parçadan oluşmaktadır ve her bir parçanın ayrı ayrı anlamları vardır. Beş parçası beş duyu organımız, sonuncusu ise düşünceyi temsil etmektedir. Şifa kaynağı olan Horus'un gözü, insanın ilahlarına ulaşmak için çıktığı acılı yolu gösterdiği gibi ilahların şefkatini de temsil etmektedir. Günümüzde psikolojik durumlarda arınma ve koruyucu tılsım niyeti ile de aksesuar olarak kullanılmaktadır.

Horus'un Gözü Neyi Temsil Eder?

Antik Mısır geleneklerine göre iki şeyi temsil etmektedir. Bunlar;

• Horus'un gözü, manevi anlamda, vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç dünyasındaki her niyetini ve hayatındaki her davranışını gözden kaçırmayan bu merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. Bu yüzden Güneş ve Ay, Horus'un gözleri olarak ifade edilir. Çünkü Güneş ve Ay'ın her ikisi nöbetleşe, gece ve gündüz insanın üzerinden eksik olmaz, Horus'un 24 saat açık kalan gözleri gibi. (Bu nedenle Horus'un gözü güneşle temsil edilen Ra'nın gözü olarak da ifade edilir.) Bu, vicdanın karşıtı olan nefsaniyetin hiç işine gelmez; nefsaniyeti ve kötülüğü temsil eden Seth de bu yüzden bu gözü çıkarmaya çalışmıştır. Antik Mısır mitolojisine göre, Horus sonunda bu gözünü babası Osiris'e vermiş ya da Osiris'in kullanımına bırakmıştır.

• Horus'un gözü, biçimsel anlamda, Tanrı'nın "bir"liğini (tekliğini) matematiksel olarak gösteren bir semboldür.

Horus'un Gözü Efsanesi

Kötülüğü temsil eden Seth, Osiris'i öldürür. Osiris'in oğlu Horus, intikam almak üzere Seth ile savaşır. Seth, bu savaşta Horus'un gözünü parçalar. Bu parçaları Toth bir araya getirirse de eskisi gibi çalışmayacaktır, o bu eksikliği büyü gücü ile tamamlar ve böylece göz eskisi gibi olur. Horus'un gözleri her daim dünyanın üstünde olan ay ve güneşi temsil eder, manevi anlamda vicdanın hiç kapanmayan gözüdür.