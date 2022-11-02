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Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:50

Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Juventus PSG ne zaman, saat kaçta?

Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Juventus PSG ne zaman, saat kaçta?

Juventus PSG maçı bu akşam ekranlarda olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun kaderini belirleyecek olan maç, heyecanlı dakikalara sahne olacak. Messi önderliğindeki PSG, grup birinciliği adına Juventus’u yenmek için elinden geleni yapacak. Juventus ise Avrupa Ligi’ne kalmak için en azından bir puan istiyor. Bu heyecanlı maç için “Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” soruları aratılıyor. Kış saati uygulaması yüzünden maçların daha geç başlayacağını hatırlatmakta fayda var. Peki, Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus PSG maçı hangi kanalda, EXXEN mi, TV8,5 mu? İşte detaylar…

Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta soruları, günün en prestijli maçı olması sebebiyle önem taşıyor. PSG grupta lider olmak için İtalyanları mutlaka yenmek isterken, Juventus ise amorti olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları bugün sona eriyor ve grupların nihai şekli belli olacak. Peki, Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

MUHTEMEL 11'LER

Juventus:

Szczesny; Bonucci, Gatti, Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Milik

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Soler, Verratti, Ruiz; Sarabia, Mbappe, Messi

H GRUBU PUAN DURUMU

JUVENTUS PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta Juventus Paris Saint-Germain maçı bugün saat 23.00'da oynanacak.

JUVENTUS PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç EXXEN ekranlarında şifreli olarak yayımlanacak.

JUVENTUS SAKAT ORDUSUNA SAHİP

İtalya'nın en büyük kulüplerinden Torino ekibi Juventus, takımının yarısını sakatlığa feda etti. Angel di Maria, De Sciglio, Chiesa, Pogba, Bremer, Mckennie, Paredes ve Vlahovic sakatlıkları yüzünden sahada olmayacakken, sarı kart cezası sebebiyle Danilo takımını yalnız bırakacak.

PSG'de ise Kimpembe ve Keylor Navas'ın sakatlığı bulunurken, Neymar ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

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Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Juventus PSG ne zaman, saat kaçta?
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