Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Juventus PSG ne zaman, saat kaçta?

Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta soruları, günün en prestijli maçı olması sebebiyle önem taşıyor. PSG grupta lider olmak için İtalyanları mutlaka yenmek isterken, Juventus ise amorti olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları bugün sona eriyor ve grupların nihai şekli belli olacak. Peki, Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...