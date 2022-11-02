Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Juventus PSG ne zaman, saat kaçta?

Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta soruları, günün en prestijli maçı olması sebebiyle önem taşıyor. PSG grupta lider olmak için İtalyanları mutlaka yenmek isterken, Juventus ise amorti olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları bugün sona eriyor ve grupların nihai şekli belli olacak. Peki, Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
MUHTEMEL 11'LER
Juventus:
Szczesny; Bonucci, Gatti, Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Milik
Paris Saint-Germain:
Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Soler, Verratti, Ruiz; Sarabia, Mbappe, Messi
JUVENTUS PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta Juventus Paris Saint-Germain maçı bugün saat 23.00'da oynanacak.
JUVENTUS PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç EXXEN ekranlarında şifreli olarak yayımlanacak.
JUVENTUS SAKAT ORDUSUNA SAHİP
İtalya'nın en büyük kulüplerinden Torino ekibi Juventus, takımının yarısını sakatlığa feda etti. Angel di Maria, De Sciglio, Chiesa, Pogba, Bremer, Mckennie, Paredes ve Vlahovic sakatlıkları yüzünden sahada olmayacakken, sarı kart cezası sebebiyle Danilo takımını yalnız bırakacak.