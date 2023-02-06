Kat Mülkiyeti Ne Demek? Kat Mülkiyeti Nedir, Tapu Yerine Geçer Mi, Farkı Ne?

Kat mülkiyeti ne demek konusu kişilerin bir ev üzerindeki haklarını ifade eder. Ancak kat mülkiyetli tapu ne demek sorusuna kapsamlı bir yanıt verilmesi önemlidir. Bu nedenle kat mülkiyeti nedir sorusuna bir taşınmaz üzerinde kullanım hakkı yanıtı vermek mümkündür. Ancak yapının belli bölümleri için geçerli bir belgedir. Kat mülkiyeti nedir, tapu yerine geçer mi, farkı ne sorularını sizler için araştırdık ve haberimizin devamında paylaştık.

Kat Mülkiyeti Ne Demek?

Ev satın alma sürecinde kişilerin araştırması gereken birçok yasal durum söz konusudur. Her şeyden önemlisi satın alınan evin tapusunun olması, iskanının çıkmış olması gibi birçok unsur bulunur. Özellikle kat mülkiyeti bir evi satın alırken en çok önem verilen konular arasındadır. Kat mülkiyeti inşaatı tamamlanmış bir binanın belli bölümlerinin hangi amaç ile kullanılması gerektiğini belirten bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı tanıyan ispat belgesi olarak tanımlanabilir. Taşınmazın bağımsız bölümleri depo, mağaza, iş yeri, ofis ya da daire olabilir.

Kat mülkiyeti olduğunda kişiler o bina için hak öne sürebilirler. Kullanım hakkı da mülkiyetin ait olduğu kişiye aittir. Belge üzerinde taşınmazın bölümlerinin nasıl kullanılacağı detaylı olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ev ya da bir iş yeri binası alırken kişiler kat mülkiyeti belgesine önem vermektedir.

Kat Mülkiyeti İçin Neler Gerekir?

Kat mülkiyeti alabilmek için gerekli birkaç unsur bulunur. Bu unsurların tamamı bir araya geldiğinde kişiler kat mülkiyeti alabilirler. Kat mülkiyetini alabilmek için ihtiyaç duyulan unsurlar şunlardır:

İnşaatın tamamen bitmiş olması gerekir. Bunun yanında iskan belgesinin de alınmış olması önemlidir. Bu işlemler genel olarak müteahhitler tarafından yapılır.

Binanın sahibi ya da maliklerin imzası olan bir dilekçe yazılmalıdır.

Bu dilekçe ile kat mülkiyet tapu başvurusu yapılabilmektedir.

Sonrasında kat mülkiyeti tapusu ile kullanım hakları belgelenmiş olmaktadır.

Kat mülkiyeti bina, ev, daire, iş yeri gibi satın alma zamanlarında önem verilmesi gereken bir konudur.

Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

Tapular genelde üç farklı tür altında gruplandırılır. Hisseli tapu, kat irtifaklı tapu, kat mülkiyetli tapulardır. Kat mülkiyetli tapu iskanı olan gayrimenkuller için geçerlidir. Bunlar üzerinde ilgili gayrimenkulün bağımsız numarası, metrekaresi, kat bilgisi gibi bilgiler yer alır. Bu tapu söz konusu olduğunda alım, satın, devir, banka kredisi gibi resmi işlemler çok daha hızlı şekilde ilerler.