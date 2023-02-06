Kat Mülkiyeti Ne Demek? Kat Mülkiyeti Nedir, Tapu Yerine Geçer Mi, Farkı Ne?

Kat mülkiyeti ne demek konusu kişilerin bir ev üzerindeki haklarını ifade eder. Ancak kat mülkiyetli tapu ne demek sorusuna kapsamlı bir yanıt verilmesi önemlidir. Bu nedenle kat mülkiyeti nedir sorusuna bir taşınmaz üzerinde kullanım hakkı yanıtı vermek mümkündür. Ancak yapının belli bölümleri için geçerli bir belgedir. Kat mülkiyeti nedir, tapu yerine geçer mi, farkı ne sorularını sizler için araştırdık ve haberimizin devamında paylaştık.
Ev satın alma sürecinde kişilerin araştırması gereken birçok yasal durum söz konusudur. Her şeyden önemlisi satın alınan evin tapusunun olması, iskanının çıkmış olması gibi birçok unsur bulunur. Özellikle kat mülkiyeti bir evi satın alırken en çok önem verilen konular arasındadır. Kat mülkiyeti inşaatı tamamlanmış bir binanın belli bölümlerinin hangi amaç ile kullanılması gerektiğini belirten bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı tanıyan ispat belgesi olarak tanımlanabilir. Taşınmazın bağımsız bölümleri depo, mağaza, iş yeri, ofis ya da daire olabilir.
Kat mülkiyeti olduğunda kişiler o bina için hak öne sürebilirler. Kullanım hakkı da mülkiyetin ait olduğu kişiye aittir. Belge üzerinde taşınmazın bölümlerinin nasıl kullanılacağı detaylı olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ev ya da bir iş yeri binası alırken kişiler kat mülkiyeti belgesine önem vermektedir.
Kat mülkiyeti alabilmek için gerekli birkaç unsur bulunur. Bu unsurların tamamı bir araya geldiğinde kişiler kat mülkiyeti alabilirler. Kat mülkiyetini alabilmek için ihtiyaç duyulan unsurlar şunlardır:
Kat mülkiyeti bina, ev, daire, iş yeri gibi satın alma zamanlarında önem verilmesi gereken bir konudur.
Tapular genelde üç farklı tür altında gruplandırılır. Hisseli tapu, kat irtifaklı tapu, kat mülkiyetli tapulardır. Kat mülkiyetli tapu iskanı olan gayrimenkuller için geçerlidir. Bunlar üzerinde ilgili gayrimenkulün bağımsız numarası, metrekaresi, kat bilgisi gibi bilgiler yer alır. Bu tapu söz konusu olduğunda alım, satın, devir, banka kredisi gibi resmi işlemler çok daha hızlı şekilde ilerler.