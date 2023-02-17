Kedi Otu Ne İşe Yarar? Kedi Çimi – Nanesi Nedir, Catnip Ne Zaman Kullanılır ve Ne Kadar Verilir?

Kedi otu ne işe yarar konusunu araştırmak için birçok kaynaktan istifade edebilirsiniz. Bu kaynaklarda Kedi çimi ne işe yarar ve ne zaman kullanılır sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Catnip bitkisi de kedilere verilen otlardan biridir. catnip nedir? Catnip, kedi nanesi demektir. Kedi nanesi kedilere verilen bitkisel bir üründür. Kedi nanesi nedir ve ne zaman verilir sorularının cevabı yazımızın devamında.

Kedi Otu Ne İşe Yarar?

Kedi otu, pembe ve beyaz çiçekleri olan bir bitkidir. Bu bitkinin çok sayıda faydası vardır. Kedi otunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Sakinleştirici etkisi vardır. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Bedeni rahatlatır, ağrı kesici özelliği vardır.

Nefes almada güçlük çekenler için tedavi edici özelliğe sahiptir.

Uykuyu düzenler ve enerji verir.

Kedi Nanesi Nedir?

Kedi nanesi, kedi çimi ya da capnip bitkilerinin tamamı aynı bitkiyi ifade eder. Kedi nanesi, kedilerin sağlıklı şekilde büyümesi için kullanılan bitkisel bir üründür. Klasik nane yapraklarına benzeyen bu bitkinin kediye nasıl verileceği de merak edilen konulardan biridir. Günümüzde teknolojinin artması ile birlikte kedi nanesi de farklı formlara bürünmüştür. Sprey ya da damla türünde kedi nanesi formlarını kullanabilirsiniz. Bu ürünler kedinize enerji verecek, onun daha dinamik olmasını sağlayacaktır. Kediniz bu sayede daha sağlıklı büyüyecektir.