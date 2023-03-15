Kediler Traş Edilir Mi? Evcil ve Tekir Kediyi Traş Ettirmek Doğru Mu, Zararlı Mı?

Kediler evcil hayvanlar arasında oldukça popülerdir. Evde oldukça eğlenceli olan ve iyi bir oyun arkadaşı olan kedilerin bakımı son derece önemlidir. Evcil hayvanlar arasında bakımına özen gösterilmesi gereken kedilerde tırnak ve tüy kesimi bakımı son derece önemlidir. Kedi sahipleri tarafından özellikle merak edilen kediler traş edilir mi sorusu internette de sıklıkla araştırılmıştır. Tekir kedi traş edilir mi veya bu zararlı mı gibi sorular evcil sahiplerini de endişelendirmiştir. Daha önce kedisini traş etmemiş kişiler, kediler traş edilirse ne olur sorusuna cevap bulmak için internete başvurmuştur. Peki evcil ve tekir kediyi traş ettirmek doğru mu, zararlı mı? İşte merak edilenler...

Kediler Traş Edilir Mi?

Son derece popüler evcil hayvanlar arasında yer alan kediler oldukça sevimli ve eğlencelidir. Eğlenceli oldukları kadar evde tüy dökmeleri konusunda oldukça başarılı hayvanlardır. Kedilerinin tüylerinden rahatsız olan sahipleri tüyleri traş etmek isteyecektir. Kedilerin traş edilmesinde ne gibi sakıncaların olduğu ise çok kez araştırılmıştır. Traş edilen kedilerin cildi doğrudan güneş ışığına çıkması durumunda güneş yanıklarına neden olabilir. Kediyi traş ettirmek ayrıca tüylerin ve cildinin doğal dengesini de bozacak, sağlıklı ve tüylü olan türlerine göre daha korkak olacaktır. Ayrıca kediler tüyleri traş edildikten sonra kedilerde ve köpeklerde davranış bozuklukları da görülebilir.

Kediyi Traş Ettirmek Doğru Mu, Zararlı Mı?

Kediyi traş ettirmek doğru mu veya zararlı mı gibi sorular kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. Uygunsuz şekilde ve bilinçsizce kedilerin tıraşlanması onları sadece mental olarak değil fiziksel olarak da etkileyecektir. Bunun için uzman kişilerden yardım almak, kedinize göre tüylerin nasıl kısaltılması gerektiği konusunda faydalı bilgiler edinmenize yardımcı olacaktır.