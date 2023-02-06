Kivi Kuşu Nerede Yaşar? Kivi Kuşu Ne Yer, Uçabilir Mi, Özellikleri Neler?

Kivi Kuşu ne yer özelliklerini araştırırken bir yandan da kivi kuşu nerede yaşar sorusuna cevap bulabilirsiniz. Bu kuş türünün uçup uçamayacağı da merak edilenlerden biridir. Kivi kuşu uçabilir mi araştırmasını internet üzerinden yaptığınızda da karşınıza çok sayıda bilimsel kaynak çıkacaktır. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında da bu konunun işlendiği tezlerle karşılaşacaksınız. Kivi kuşunun özellikleri neler sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kivi Kuşu Ne Yer?

Kivi kuşu, kivigiller ailesine mensup olan bir kuştur. Bu kuşlar Yeni Zelanda'nın simgesi olarak kabul edilir. Kivi kuşları sadece bu ülkede yaşamasından kaynaklı olarak bu ülkenin simgesi haline gelmiştir. Söz konusu kuşlar habitat şeklinde yaşarlar. Kıyı kumları ya da karlı dağlarda yaşayabilirler. Özellikle gece saatlerinde öterler. Doğal olarak daha çok geceleri dışarı çıkarlar.

Kivi kuşlarının neyle beslendiği merak edilen konulardan biridir. Bu kuşlar daha çok tohum, meyve, yaprak, bazı böcek ve solucan türlerini yiyerek beslenirler. Yemeyi çok seven bu kuşlar, en obur kuş türlerinden biri olarak kabul edilir. Kuşlar küçük yapıya sahiptirler.

Kivi kuşlarının görme kabiliyetleri diğer kuş türlerine nazaran çok daha zayıftır. Buna ek olarak söz konusu kuşlar uzağı göremezler. Bu özelliklerinden dolayı gündüz saatlerinde dışarı çıkmak istemezler. Kivi kuşları sevilmekten ya da rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Rahatsız edildikleri zamanlarda anında savunmaya geçerler.

Kivi Kuşu Uçabilir Mi?

Kivi kuşlarının uçma kabiliyeti de merak edilen konular arasındadır. Bu kuşların beş farklı çeşidi bulunur. Söz konusu kuş türleri aşağıdakilerdir.

Benekli büyük kivi,

Tokoeka,

Okarito kahverengi kivisi,

Kuzey adası kahverengi kivisi,

Benekli küçük kivi.

Kivi kuşlarının kanadı yoktur. Bu nedenle uçma kabiliyetine sahip değillerdir. Bacakları kalın ve oldukça kuvvetli olan bu kuşlar çok hızlı koşabilirler.

Kivi Kuşu Özellikleri Neler?

Kivi kuşları farklı özellikleri ile de dikkat çeken kuş türlerinden biridir. Bu kapsamda kivi kuşlarının öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Boyları yaklaşık 45 cm olan bu kuşların ağırlıkları 4,5 kg'ı bulabilir.

Dişi kuşlar erkeklere nazaran daha iri yapılıdır.

Erkek kivi kuşları kuluçkaya yatar.

Kanatları yoktur. Kalın ve güçlü bacakları, bu eksikliği ortadan kaldırır.

Gece saatlerinde ortaya çıkar ve avlanırlar.

Genellikle karanlık ortamlarda yaşarlar. Beslenme gereksinimlerini de gece karşılarlar.

Koku duyuları çok gelişmiştir. Bu da avlanma esnasında kendilerine büyük yarar sağlar.

Savunma refleksleri yüksek canlılardır.

Yaklaşık ömürleri 10-15 yıldır.

Kivi kuşlarının nesli tükenmek üzeredir. Bu kuşların korunmasına yönelik özel kampanyalar hazırlanmakta ve özel alanlar oluşturulmaktadır. Yapılan koruma planlarının uygulanmasına Yeni Zelanda Hükümeti öncülük etmektedir. Uzun süredir yapılan çalışmalar ve uygulama programlarında günümüze kadar kısmi başarı sağlandığını söyleyebiliriz.