Koala Özellikleri Neler? Koala Nerede Yaşar, Kaç Saat Uyur ve Ne Yer?

Koalalar, Avustralya'ya özgü, ağaçta yaşayan bir keseli hayvandır. Phascolarctidae familyasıdandır ve bu familyanın yaşayan tek temsilcisidir. Sevimli olması ve ağaçlarda yaşaması ile bilinir. Bu nedenle pek çok kişi tarafından koalalar hakkında bazı bilgiler merak edilir. Merak edilen bu bilgiler "Koala nerede yaşar, kaç saat uyur, ne yer, nasıl bir hayvandır?" şeklinde karşımıza çıkar. Biz de bu yazımızda sizler için koalaların özelliklerini derledik.

Koala Özellikleri Neler?

Koalalar ağaçta yaşayan keseli bir hayvandır.

Yaşadıkları yer; Avustralya'nın doğu ve güney kıyıları; Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve güney Avustralya eyaletleridir.

Koalaların boyları 60- 85 santimetre, ağırlıkları ise 4- 15 kilogram arasında değişmektedir.

Kürkleri gri ve kahverengi arasında renklerdir.

Besinlerinin büyük çoğunluğunu okaliptüs ağaçlarının yapraklarından elde ederler.

Koalalar; sedanter bir yaşama sahiplerdir ve günde yaklaşık 20 saat kadar uyurlar.

Koalalar gelişimlerini tamamlayamamış olarak doğarlar ve doğduktan sonra annelerinin keselerinde gelişimlerini tamamlarlar. Bu da yaklaşık olarak 6- 7 aydır.

Koalalar ya körelmiş bir kuyruğa sahiptirler ya da kuyruksuzdurlar.

Avustralya'da yaşamını ağaçlarda geçiren en büyük memeli hayvan olarak bilinirler.

Çok iyi yüzücüdürler.

Ömürleri yaklaşık olarak 10- 15 yıldır.

Hamilelik süreleri 35 gün olarak bilinir.

Yaz aylarında ferahlayabilmek için ağaç yapraklarının aralarına girip sarılırlar ve genellikle ağaçları sarılmalarının nedeni budur.

İlk doğdukları zaman yaklaşık olarak yarım gram ağırlığındadırlar.

İnsanlara çok benzeyen ve her birinin farklı olmak üzere parmak izleri bulunur.

Koala ve Tembel Hayvan Aynı Mı?

Koalalar tembellikleri yavaş hareketleri ile insanların dikkatini çekmeye başarmış hayvanlardır. Ancak tembel olmaları ile "tembel hayvan" olmaları arasında fark bulunur. Tembel hayvan koalalardan oldukça farklı bir hayvan türüdür. Bu iki hayvanın karıştırılmaması gereklidir.