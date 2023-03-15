Kulaklık İade Edilir Mi? Kutusu Açılmış Kulaklık İadesi Nasıl Yapılır?

Kulaklık iade edilir mi araştırması için firmanın hizmet politikası ve tüketici hakları kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Kutusu açılmış kulaklık iade edilir mi sorusuna cevap bulunarak daha bilinçli alışveriş yapabilirsiniz. Kutusu açılmış kulaklık iadesi nasıl yapılır sorusu hassas şekilde incelenmelidir. Bluetooth, kulak üstü ve kulak içi kulaklık nasıl iade edilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kulaklık İade Edilir Mi?

Satın alınan elektronik ürünlerde müşterinin cayma hakkı vardır. Bunun yanında üretici firmanın belirlediği süre içerisinde ürünler garanti kapsamındadır. Fakat kulaklık, hijyenik ürünler kapsamında değerlendirilen bir üründür. Bu nedenle satın alınan kulaklıkların iade edilmesi mümkündür. Ancak ürünlerde arıza ya da performans düşüklüğü gibi durumlar söz konusu olduğunda kulaklıklar garanti kapsamındadır.

Kulaklıkların iade edilmesi ile ilgili birçok şikâyet yapılmıştır. Söz konusu ürünlerin iade edilmesi sağlık açısından uygun değildir. İade durumu, ancak satıcının ürünü tekrar satmasına engel bir durum olmadığında gündeme gelir. Konu kulaklık olunca, başkasının kulağına takılmış bir kulaklığın bir başka müşteriye satılmasının da mümkün olmayacağı anlaşılacaktır.

Kutusu Açılmış Kulaklık İadesi Nasıl Yapılır?

Kulaklık satın aldığınızda cayma hakkından kaynaklı olarak ürünü geri iade etmeniz mümkün değildir. Fakat fabrikasyon bir arıza söz konusu ise mağazadan iade talebi alınmasını isteyebilirsiniz. Örneğin satın aldığınız kulaklık çalışmıyor ise kutusunu açmış dahi olsanız yenisi ile değiştirilmek zorundadır. Fakat performans düşüklüğü ya da cayma gibi nedenlerden kaynaklı olarak iade işleminin yapılması mümkün değildir.