Lazerden Sonra Jilet Yapılır Mı? Lazer Epilasyondan Kaç Gün Sonra Jilet Vurulur, Zararı Var Mı?

Lazer epilasyon hizmeti alanların merak ettiği konuların başında lazerden sonra jilet yapılır mı sorusu gelir. Lazerden sonra jilet vurulur mu incelemesi ile lazerden en yüksek verim elde edilebilir. Lazer epilasyondan kaç gün sonra jilet yapılır sorusu, lazer epilasyon hizmeti alanların incelediği önemli bir konudur. Lazerden hemen sonra jilet vurulur mu sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Lazerden Sonra Jilet Yapılır Mı?

Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerden kurtulmak için uygulanan gelişmiş yöntemlerden biridir. Lazer epilasyondan en yüksek verimi almak adına bir kısım hususları da göz önünde bulundurmak gerekir. Günümüzde lazer epilasyon uygulaması için kullanılan cihazlar son derece gelişmiştir. Tüy köklerini en iyi şekilde gören bu cihazlar, tüy köklerini kurutarak istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmanızı sağlar.

Lazer epilasyon cihazlarının en büyük özelliği, tüy köklerini görerek bunların diplerinin kurutulmasını sağlamaktır. Bunun için de ilk kez lazer epilasyona gidecek olan kişilerin, tüy köklerini jilet ile kazımaları gerekir. Yapılan uygulama ile lazer epilasyon cihazı tüy köklerini çok daha iyi görecektir. Sonraki uygulamalarda ise uzayan tüylerin jilet ile alınmasına gerek yoktur.

Lazer Epilasyondan Kaç Gün Sonra Jilet Yapılır?

Lazer epilasyon merkezleri, sadece ilk lazer seansından önce istenmeyen tüylerin jiletle kazınmasını ister. Sonraki seanslarda jilet uygulamasına gerek yoktur. Yine de insanlar lazer sonrası tüylerini lazerle almak isterse seanstan sonraki gün jilet uygulaması yapabilirler. Fakat sonraki seanslarda jilet uygulaması istenmez. Sonraki seanslarda istenmeyen tüylerin makine ile kısaltılması yeterli olacaktır.