Mali Müşavir Ne İş Yapar? Mali Müşavir Ne Demek, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Sürekli bir veriyle uğraşan ve insanların bilgilerini düzenlemekle meşgul olan bir meslektir. Mali müşavirlik için üniversiteden sonra tekrar bir eğitim sürecine girmek gerekmektedir. Aslına bakılırsa elde edilmesi zor bir meslek olarak da görülebilir. Bu mesleğin iş imkânları oldukça fazladır ve iyi paralar da kazanılmaktadır. Örneğin bir şirketi kurmak için mali müşavire ihtiyacımız vardır. Direkt olarak mali müşavire ulaşamıyorsak bir muhasebeci tarafından bu kişiye ulaşırız. Yeminli mali müşavir nerelerde çalışır adlı sorunun cevabını aşağıdan inceleyebilirsiniz. Hadi gelin mali müşavir ne iş yapar adlı yazımıza geçelim…

Mali Müşavir Ne Demek?

Mali müşavir aslında gerçek ya da tüzel kişilerin aynı zamanda kurumların hesap bilgilerini düzenlemekle uğraşır. Analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesaplarına girişlerini yapar.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

İnsanların hesaplarını denetlemek, mali danışmanlık görevini üstlenmek ve hesabın yönetimini üstlenmek için şirketler ya da özel kişiler tarafından istenen mali müşavir sorumlukları şu şekilde listelenebilir:

Şirketlerin kuruluşları için Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ile ilgili durumların takibini gerçekleştirmek,

Yeni kurulmuş ya da hali hazırda devam eden kuruluşlarda muhasebe sistemleri kurmak ve de geliştirmek,

Mükelleflerinden gelir ve gider faturalarını toplayarak muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere geçirmek,

Mükelleflerden banka ekstrelerini alarak banka hareketlerini muhasebe programlarını ya da elektronik defterlere geçirip, ay sonlarında da banka mutabakatlarını yapmak,

Ay sonlarında bordroları hazırlayarak mükellefe gönderimini sağlamak,

Girilmiş olan kayıtlara göre bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları oluşturmak,

Aylık, üç aylık, yıllık vergi beyannamelerini hazır hale getirip, elektronik ortamda onaylanarak tahakkuk fişlerini almak,

Tahakkuk fişlerini mükelleflere gönderimini sağlayarak verginin ödenmesini gerçekleştirmek,

SGK ile ilgili işe giriş, işten çıkış, aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeleri hazır hale getirip, elektronik ortamda onaylamak,

Onaylanan bildirgelere ait tahakkuk fişlerini mükelleflere ileterek SGK ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamak,

Mükelleflerine muhasebe ve vergi konuları üzerinde danışmanlık göstermek,

Sermaye artırımı, KDV iadesi gibi değişik özel amacı tespit raporları yazmak,

Kuruluş işlemlerin dışında birleşme, bölünme, devir, tasfiye gibi bazı işlemlerde mükelleflere yardımcı olmak,

Adres değişikliği, faaliyet değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirmek,

Genel kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini yapmak,

Gerekli eğitimler alındıktan sonra Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi ve benzeri konularda bilirkişi rolünde olmak,

Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde çeşitli incelemeler ve denetlemeler yapmak ve aynı zamanda ilgili konularda yazılı bir şekilde görüş belirtmek, rapor düzenlemek görevleri arasındadır.

Mali Müşavir Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Memur

Muhasebe Bölümü

Maliye Bakanlığı

Vergi Dairesi

Mali Müşavirde Olması Gereken Özellikler?