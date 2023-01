Mandela Etkisi Nedir? Mandela Etkisi Neden Olur, Nasıl Ortaya Çıktı ve Örnekleri Neler?

Mandela etkisi nedir, konusu seksenli yıllarda hapishanede öldüğü sanılan Nelson Mandela'nın aslında 2013 yılında ölmesiyle gündeme gelen bir konudur. Bu haber üzerine yayılan söylentiler Mandela etkisi neden olur gibi bir soruyu da gündeme getirmiştir. Bu konu bağlamında Mandela etkisi çerçevesinde yaşanan gelişmeler de Mandela etkisi nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtını da veriyor. Çok fazla merak edilen bu konu günümüzde Mandela etkisi örnekleri olarak bazı durumlara örnek verilmektedir.

Mandela Etkisi Nedir?

Mandela etkisi günümüzde hemen hemen herkesin yaşadığı etkiler arasında yer alıyor. Mandela etkisinde, hatırladığınızı hatta emin olduğunuzu düşündüğünüz şeyin var olmadığından kaynaklanan bir etkidir. Küçük detayları olmasa da bir yerde olduğu söylenirse sizin aklınızda onun var olduğu gerçekliğini yıkmak zordur. Mandela etkisi bir grup insanın bir olayı, tarihi olayı veya bir şeyi hatırlamasına rağmen gerçekte o olmadığını fark etmelerine dayanır.

Mandela Etkisi Neden Olur?

Mandela Etkisi; hafıza hataları, bilgiye erişimde farklılıklar veya bireylerin gerçekleri yanıltıcı bir şekilde yeniden yorumlaması sonucu oluşabilir. Örneğin, bir olayı hatırlamak için kullandığımız bilgi, çevremizdeki diğer insanlar, medya veya internet kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler ile çelişebilir. Bu, bizi gerçek olayın gerçekte nasıl olduğunu hatırlamakta zorluk yaşatabilir. Ayrıca, hafıza insanların gerçek olayları hatırlamasına yardımcı olmasına rağmen, zaman içinde yanıltıcı bilgileri içerebilir veya gerçekleri değiştirebilir.

Mandela Etkisi Nasıl Ortaya Çıktı

Mandela Etkisi, bir yazılım mühendisi olan Fiona Broome tarafından keşfedilmiştir. O, bir konferansta, Nelson Mandela'nın 1980'lerde öldüğünü hatırladığını, ancak gerçekte 2013 yılında öldüğünü öğrendiğinde, bu olayın birçok insan tarafından paylaşıldığını fark etti. Broome, bu olayı "Mandela Effect" olarak adlandırdı ve bu kavram, insanların gerçek olayları hatırlamakta zorluk yaşadıklarını veya gerçekleri yanıltıcı bir şekilde yeniden yorumladıklarını açıklamak için kullanılmıştır.

Mandela Etkisi Örnekleri

Nelson Mandela ile yaygınlaşan bu durum sadece Mandela'nın ölümü üzerindeki yanılsamanın örneği değildir. Dünyada pek çok örneği vardır. Ancak bu tür hafıza hataları veya gerçeklerin yanıltıcı bir şekilde yeniden yorumlanması durumları çok sayıdadır. İşte bunlardan bazıları:

Nelson Mandela: Birçok insan, Nelson Mandela'nın 1980'lerde öldüğünü hatırlar, ancak o aslında 2013 yılında yaşamını yitirmiştir.

"Jif" veya "Gif" : Birçok insan, Gif formatının adının "Jif" olduğunu hatırlar, ancak aslında "Gif"dir.

The Monopoly Man: Birçok insan Monopoly oyununun karakterinin üzerinde bir şapka taşıdığını hatırlar, ancak aslında Monopoly Man şapkasızdır.

"Luke, I am your father" : Birçok insan "Star Wars" filmlerinde Darth Vader'ın "Luke, I am your father" dediğini hatırlar, ancak aslında "No, I am your father"dir.

Size en yakın örneklerini ise en yakın arkadaşınızın sağ elinin üzerininde ki beni hatırlayın ama ne yazık ki arkadaşınızın elinde o ben yoktur.