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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:02 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:02

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı? Mısır Piramitleri Nerede ve Ne Zaman İnşa Edildi, Özellikleri Neler?

Mısır piramitleri nasıl yapıldı sorusu yıllar boyunca cevapsız kalsa da, son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda inşa da kullanılan teknikleri gözler önüne seriyor. Bu soru yıllar boyu cevapsız kalsa da mısır piramitleri nerede ve ne zaman inşa edildi sorusu cevaplarına kavuştu. Bu ünlü mısır piramitlerinin özellikleri neler diye merak ediyorsanız aşağıdaki yazımızda ayrıntılı bir şekilde inceledik. İşte mısır piramitleri nasıl yapıldı adlı yazımız…

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı? Mısır Piramitleri Nerede ve Ne Zaman İnşa Edildi, Özellikleri Neler?

Mısır piramitlerinin inşa edildiği zamanda, etrafta kameralar bulunmadığından dolayı nasıl inşa edildiği merak konusu olmuştu. Son 20 yılda yapılan yeni keşifler ve çalışmalar sonucunda bu piramitler hakkında daha kesin bilgiler elde edildi. Tabi piramitleri inşa etmesi zor olduğu için piramit taşları kaç kilo sorusunu da doğuruyor. Mısır piramitleri içi nasıl sorusunu merak eden insanlar da bulunmaktadır. Dünyaca ün kazanan mısır piramitleri, günümüzde hala birçok soruyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mısır piramitlerini kimin yaptığı da ayrıca bir merak konusudur. Hadi gelin mısır piramitleri nasıl yapıldı ve içi nasıl sorularını beraber inceleyelim.

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı?

Mısır piramitleri yapıldığı zamanlarda kayıt edecek bir alet bulunmadığından dolayı nasıl yapıldığı sürekli olarak merak konusuydu. Durum böyle olunca da bu işle uğraşmakta olan bilimi insanları, nasıl yapıldığını çözmek için parçaları bir arada toplamak zorunda kaldı. Son yıllarda yapılan yeni keşifler ve araştırmalar sonucunda bazı yeni bilgilere ulaşıldı.

Sir Flinders Petri 'nin düşüncelerine göre, piramitler ilk olarak 5.000 yıl önce Mısır 'da inşa edilmiş " mastaba " adı verilen mezarlardan meydana geldi. Öncelikle, Sakkara 'da inşa edilmiş olan Djoser 'in mezarı basit bir dikdörtgen şeklinde inşa edilmeye başlandı. Fakat bu durumu değiştirip, içerisinde odaların bulunduğu altı basamaklı piramit ( step piramit ) şeklini aldı.

Piramitlerin inşa edilmesi için yüksek rütbeli devlet adamları görevlendirilirdi. 2010 yılında arkeologlardan meydana gelen bir ekip Kızıldeniz 'deki Wadi al – Jarf bölgesinde firavun Keops döneminde oluşan bir papirüs keşfetti. Fakat hala varsayımlardan başka kesin bir bilgi yoktur. Bazı varsayımlar şöyledir:

Hedefte Kalıplara Dökülmesi Varsayımı:

Piramitleri oluşturan taşların taşınması zor olduğu için, olduğu yerde kalıplara dökerek karışımın donup taş haline gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu karışım ise kireçtaşı, su, sodyum, karbonat, soda ve kilden oluşmaktadır. Bu karışım ise kalıba koyulup dondurularak taş haline getirilir.

İç Spiral Rampa Hipotezi:

Mısır piramitlerinin inşaatında kullanılan kayaların, spiral rampa şeklinde olan merdivenler yardımıyla piramidi oluşturulmakta kullanıldığı öne sürüldü.

Mısır Piramitleri Nerede ve Ne Zaman İnşa Edildi?

En eski ve en büyük olan, Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da büyük Piramit; günümüzde Mısır 'ın başkenti olarak bilinen Kahire 'nin bir parçası olan Gize 'yi çevreleyen antik kent olarak bilinen " Gize Mezar Kenti " 'nde bulunan üç anıtsal piramit olarak adlandırılır.

Keops Piramidi M.Ö. 2560 - 2580 yıllarında inşa edilmiş olarak bilinmektedir. Khufu Piramidi 'de M.Ö. 2551 yılında tamamlanmış olabileceğine dair varsayımlar bulunmaktadır.

Mısır Piramitleri Özellikleri Neler?

  • Keops Piramidi 'nin yüksekliğinin 1 milyar sayısıyla çarpımı, dünya ile güneş arasında ki mesafe ile eşdeğer olarak bilinir ( 149.504.000 km )
  • Piramidin için yaz aylarında serin ve kış aylarında ise sıcaktır.
  • Piramitler hangi firavun adı üzerine yapıldı ise o kişinin odasına sadece iki gün güneş gelmektedir. Bu iki gün ise firavunun doğduğu ve tahta çıktığı ilk gün olarak bilinir.
  • Piramitler bir güneş saati özelliği göstermektedir.
  • Gize 'de yer alan üç piramit, aralarında Pisagor üçgeni olacak şekilde tasarlanmışlardır.
  • Piramitlerin içerisinde birçok elektronik cihaz bulunmaktadır.
  • Dünyada bulunan bitkiler, piramit içerisinde daha hızlı ve çabuk büyüyüp gelişim göstermektedir.
  • Piramitlerin içerisinde bulunan bazı odalara hala ulaşılamamıştır. Araştırmacılar kaybolmuş veya aynı yerde dönüp durmuşlardır.
  • Piramit için kullanılan taşların ağırlığı 20 tondur. O zaman ki teknoloji ile bu ağır taşların o piramitlere nasıl taşındığı ise sadece varsayımlar olarak bilinmektedir.
  • Kirlenmiş olan bir suyu piramidin içerisine bıraktığınızda o suyun kendi kendisine temizlendiği iddia edlmektedir.
  • Piramit içerisine koyulan süt 2 – 3 gün boyunca bozulma, 2 – 3 günden sonra ise yoğurt haline dönüşmektedir gibi gizemler bulunmaktadır.

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Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı? Mısır Piramitleri Nerede ve Ne Zaman İnşa Edildi, Özellikleri Neler?
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