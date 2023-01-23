Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı? Mısır Piramitleri Nerede ve Ne Zaman İnşa Edildi, Özellikleri Neler?

Mısır piramitlerinin inşa edildiği zamanda, etrafta kameralar bulunmadığından dolayı nasıl inşa edildiği merak konusu olmuştu. Son 20 yılda yapılan yeni keşifler ve çalışmalar sonucunda bu piramitler hakkında daha kesin bilgiler elde edildi. Tabi piramitleri inşa etmesi zor olduğu için piramit taşları kaç kilo sorusunu da doğuruyor. Mısır piramitleri içi nasıl sorusunu merak eden insanlar da bulunmaktadır. Dünyaca ün kazanan mısır piramitleri, günümüzde hala birçok soruyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mısır piramitlerini kimin yaptığı da ayrıca bir merak konusudur. Hadi gelin mısır piramitleri nasıl yapıldı ve içi nasıl sorularını beraber inceleyelim.

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı?

Mısır piramitleri yapıldığı zamanlarda kayıt edecek bir alet bulunmadığından dolayı nasıl yapıldığı sürekli olarak merak konusuydu. Durum böyle olunca da bu işle uğraşmakta olan bilimi insanları, nasıl yapıldığını çözmek için parçaları bir arada toplamak zorunda kaldı. Son yıllarda yapılan yeni keşifler ve araştırmalar sonucunda bazı yeni bilgilere ulaşıldı.

Sir Flinders Petri 'nin düşüncelerine göre, piramitler ilk olarak 5.000 yıl önce Mısır 'da inşa edilmiş " mastaba " adı verilen mezarlardan meydana geldi. Öncelikle, Sakkara 'da inşa edilmiş olan Djoser 'in mezarı basit bir dikdörtgen şeklinde inşa edilmeye başlandı. Fakat bu durumu değiştirip, içerisinde odaların bulunduğu altı basamaklı piramit ( step piramit ) şeklini aldı.

Piramitlerin inşa edilmesi için yüksek rütbeli devlet adamları görevlendirilirdi. 2010 yılında arkeologlardan meydana gelen bir ekip Kızıldeniz 'deki Wadi al – Jarf bölgesinde firavun Keops döneminde oluşan bir papirüs keşfetti. Fakat hala varsayımlardan başka kesin bir bilgi yoktur. Bazı varsayımlar şöyledir:

Hedefte Kalıplara Dökülmesi Varsayımı:

Piramitleri oluşturan taşların taşınması zor olduğu için, olduğu yerde kalıplara dökerek karışımın donup taş haline gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu karışım ise kireçtaşı, su, sodyum, karbonat, soda ve kilden oluşmaktadır. Bu karışım ise kalıba koyulup dondurularak taş haline getirilir.

İç Spiral Rampa Hipotezi:

Mısır piramitlerinin inşaatında kullanılan kayaların, spiral rampa şeklinde olan merdivenler yardımıyla piramidi oluşturulmakta kullanıldığı öne sürüldü.

Mısır Piramitleri Nerede ve Ne Zaman İnşa Edildi?

En eski ve en büyük olan, Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da büyük Piramit; günümüzde Mısır 'ın başkenti olarak bilinen Kahire 'nin bir parçası olan Gize 'yi çevreleyen antik kent olarak bilinen " Gize Mezar Kenti " 'nde bulunan üç anıtsal piramit olarak adlandırılır.

Keops Piramidi M.Ö. 2560 - 2580 yıllarında inşa edilmiş olarak bilinmektedir. Khufu Piramidi 'de M.Ö. 2551 yılında tamamlanmış olabileceğine dair varsayımlar bulunmaktadır.

Mısır Piramitleri Özellikleri Neler?