Maden tetkik arama enstitüsü ne zaman kuruldu sorusu araştırılması gereken bir sorudur. MTA özellikle madenlerin çok değerli olduğu şu dönemde önemi giderek artan bir kurum olarak yer alır. Bu kurumun yaptığı çalışmalar ülkemize değer katmaktadır. Bu kurum hakkında şu sorular araştırılmalıdır; MTA ne zaman kuruldu, açılımı, mta nedir?

MTA Ne Zaman Kuruldu? Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kuruluş Tarihi Nedir, Görevleri Neler?

MTA 14 Haziran 1935 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra kalkınma düşünceleri içerisinde madencilik konusu da ele alınıp görüşülmüştür. Yeraltı kaynaklarımızın devlet eliyle çıkarılması ve işlenip değerlendirilmesi amacıyla 1933 senesinde Ekonomi Bakanlığı'na bağlı "Petrol Arama ve İşletme" ile "Altın Arama ve İşletme İdaresi" adlarıyla iki bağımsız kurum kurulmuştur. Daha sonra 1935 yılında 2804 sayılı yasayla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitünün kuruluş amacı; yurdumuzun maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla gerekli işlemleri yapmak ve sektöre mühendis, yardımcı personel ve kalifiye işçi yetiştirmekle görevlendirilmiştir. 1935 senesinde bir apartman katında 38 kişiyle kurulan MTA Genel Müdürlüğü bugün kuruluş amacına yönelik hizmetleri yerine getirmek için çok sayıda eleman ve imkana sahip bir şekilde ülkemize hizmet etmektedir.

Maden aramacılığının yanında yer yüzeyinin kullanılmasına yönelik karada ve denizlerde jeolojik araştırmalar yapılmış, değişik amaç ve ölçeklerde jeoloji haritaları üretilmiş ve ülkemizin jeodinamik evrimini ortaya koyan çalışmalar yürütülmüştür.