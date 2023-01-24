Muhasebeci Ne İş Yapar? Serbest Muhasebeci Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Bir işe başlayacakken ya da parayla ilgili bir durumda kendimizi bulduğumuzda bir muhasebeciye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bundan dolayı muhasebecilerle ilgili daha çok bilgiyi öğrenme isteği duyabiliyoruz. Genelde şirketlerin mali işlemleri için varlık gösteren olarak adlandırılmaktadır. Birçok parasal konuda başvurulması gereken çalışanlar olarak bilinir. Fakat serbest muhasebeci nerelerde çalışır sorusuyla ilgili kesin bilgiler elde etmek isteyebiliyoruz. Hadi gelin o zaman muhasebeci ne iş yapar adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Muhasebeci Ne Demek?

Muhasebeci, genel muhasebe elemanı olarak da bilinmektedir. Şirketlerin mali işlemleri için varlık göstermekte olan, muhasebe departmanında yer alıp şirket politikalarını ve ihtiyacın doğrultusuna göre muhasebe işlemlerini gerçekleştiren bir ara eleman olarak bilinmektedir. Çalıştığı yerin ya da kurumun her türlü parasal işlerinden sorumlu olup ve bu işleri eksiksiz bir şekilde kayıt altına alır. Genelde şirketlerin ana merkezinde işlerini gerçekleştirmektedirler. Kurumda çalışan tüm çalışanların maaşlarını ayarlayıp, ödeme günü geldiğinde hesaplarına paralarını göndermekle uğraşır. Yıllık gelir tablosu ve aynı zamanda yıllık bilançoyu hazırlayarak, tüm giderleri ve gelirleri kayıt altına alır.

Muhasebeci Ne İş Yapar?

Muhasebecinin görevlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

Şirketin mali tablosunu ve finansal durumunu analiz ederek raporlamak,

Devlete karşı vergi ve sosyal güvenlik kurumu ödemelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde sağlamak,

Şirketin gelir ve giderlerini kontrol ederek mali tutarsızlıkları gidermek,

Şirketin ay sonu ve yıl sonu bilançolarını takip ederek kapanış süreçlerini yönetmek,

Şirketin mali güvenliği için muhasebe yönetmeliği ve vergi mevzuatında meydana gelebilecek olan değişikliklerden haberdar olmak,

Şirketlerde meydana gelebilecek olan iflas, birleşme ve satın alma işlemleri için işletmelere önerilerde bulunmak,

Şirket çalışanlarına ait bordro ve sigorta pirim hesaplarını yönetmek,

Çalışanların ücretlerini, mesai haklarını, varsa pirim ve ikramiyelerini hesaplamak,

Çalışanların işe başlangıç ve işten ayrılma tarihlerini kayıt altına alarak doğacak olan tazminatın hesaplanması için kayıt altına almak,

Şirketin nakit varlığının ve gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak,

Kanunlara uygun bir şekilde; defteri kebir, kasa defteri, fatura, irsaliye ve fiş makbuzlarının kayıtlarını gün ve tarihleri belirterek kayıt altına almak,

Şirketin borç ve alacak kontrolü yaparak kayıt altına almak,

Çek, senet ve banka hesaplarını takip etmek,

Şirketle alakalı her çeşit bilgi ve belgeyi kanunun belirttiği süre içinde arşivlemek ve bu belgelerin takibini yapmak.

Muhasebecinin görevleri arasında yer alır. Bir muhasebecinin en önemli görevi ise; şirket ile alakalı hiçbir bilgiyi açık ya da gizli bir şekilde herhangi biriyle paylaşmamasıdır.

Serbest Muhasebeci Ne Yapar?

Tüm mali işlemleri muhasebe ilkelerine göre düzenlemek,

Bütçe ve finansal tahminleri hazır hale getirmek,

Mevcut finansal durumu analiz ederek bilanço, kâr ve zarar tablosu oluşturmak,

Şirketin muhtemel gelir ve giderlerini öngörmek için piyasa eğilimleri, maliyetleri, gelirleri, finansal taahhütleri ve yükümlülüklerini analiz etmek,

Ay sonu ve yılsonu kapanış zamanını yönetmek,

Mali tablolar hazırlamak ve departmana göre bütçe elde etmek,

Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek finansal tutarsızlıkları düzeltmek,

Yönetim birimlerine sunulmak üzere periyodik raporlar hazırlamak,

Veri tabanı yedekleri oluşturarak finansal bilgileri güvenli hale getirmek,

Muhasebe sistem ve prosedürlerine yönelik değişiklikleri gözden geçirmek,

Şirket veri gizliliğini korumak.

Serbest muhasebecinin görevleri arasında yer alır.

Serbest Muhasebecinin İş İmkanları Neler?

Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan bireyler, iş hayatına atılmaya kalktıklarında karşılarına birçok iş olanağı çıkar. Bunlar:

Şirketlerin Finans Departmanları

Muhasebe Büroları,

Mali Müşavirlik Büroları,

Mal Müdürlükleri,

Vergi Daireleri,

Defterdarlıklar,

Özel ve Devlet Bankaları,

Sigorta Şirketleri,

Ekonomik Yatırım Şirketleri

Gibi yerlerde çalışabilirler.

Serbest Muhasebeci Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Devlette ve Kamuda çalışabilmeleri için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) 'ndan gelecek puana göre girebilme şansınız olacaktır. Ayrıca muhasebe bölümünde kendi kişisel bürolarınızla da hizmetler sunabilirsiniz. Kamuda ve devlette çalışabilecek yerler şöyle listelenebilir: