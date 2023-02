Never Say Never Ne Demek? Never Say Never Türkçesi Ne Anlama Gelir?

Never say never ne demek sorusu, İngilizce kalıplaşmış ifadelerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlerin yaptığı bir araştırmadır. Bu söz bazı şarkı ve filmlere de konu olmuştur. Never say never kimin sözü aklınıza geldiğinde karşınıza film ve şarkı isimleri de çıkabilir. Öğrenecekleriniz ile İngilizce diline hakimiyetiniz daha da artacaktır. Bu kelimenin Türkçesi ne gibi merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Never Say Never Ne Demek?

Never say never sözü İngilizce bir kelime grubu olmakla birlikte günümüzde gündem olan bir kelime topluluğudur. Never say never kelime grubunun Türkçe karşılığı "asla asla deme" şeklinde çevrilir. Bu söz esasında Türkçemizde yaygın olarak kullanılan "büyük lokma ye büyük söz söyleme" sözüne benzer bir anlama sahiptir. Asla dediğinizde asla dediğiniz durum ile karşılaşacağınız ve bu durum ile imtihan olacağınız inancını ifade eden bir sözdür. Bu kelime İngilizce konuşma ve yazma dilinde sıklıkla kullanılır.

Never Say Never Kimin Sözü?

Konu ile ilgili küçük bir araştırma yaptığınızda never say never sözünün birçok şarkı ve filme de ilham olduğunu görebilirsiniz. Bu söz ünlü şarkıcı Justin Bieber ile simge haline gelmiştir. Aynı isimli şarkı dünyada büyük ses getirmiştir. Aynı şekilde Karate Kid filminde de bu sözün çok özel bir yeri vardır. Bu filmde dövüş sanatları ile ilgili ders verilirken never say never sözünden ilham alınmıştır.