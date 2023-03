Okyanusya Ülkeleri - Okyanusya Kıtası Ülkeleri Hangileri ve Neresi?

Okyanusya ülkeleri, Okyanusya kıtasının sınırları içerisinde yer alan ülkelerdir. Üzerinde toplamda 15 ülke yer alan Okyanusya neresi sorusuna Büyük Okyanus'a dağılan adaları içine alan ülkelerden oluşan bir kıta yanıtı verilir. Okyanusya üzerinde birçok ülke yer alır. Her ülkenin kendi başkenti bulunur. Okyanusya kıtası ülkeleri hangileri ve neresi sorularının tüm yanıtlarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Okyanusya Ülkeleri

Dünya üzerinde birçok kıta bulunur. Bu kıtalar içerisinde en küçük olan ise Okyanusya kıtasıdır. Bu kıta üzerinde kendi başkenti ve para birimleri olan ülkeler yer alır. En fazla merak edilerek araştırılan kıtalardan biri olan Okyanusya kıtası küçük olmasının yanında üzerinde bulunan ülkeleriyle de dikkati üzerine çeker. Okyanusya kıtası üzerinde toplamda 15 tane ülke yer alır. Bu kıta Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında yer almaktadır.

Okyanusya Kıtasında Yer Alan Ülkeler

Okyanusya kıtası üzerinde yer alan ülkelerin her bir kendine has özelliklere sahiptir. Her ülkeyi tek tek incelemek gerekir ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Avustralya

Avustralya Okyanusya kıtası üzerinde yer alan ülkeler içerisinde en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkelerden biridir. Bu ülkede birçok farklı milletten insana ev sahipliği yapar. Yaklaşık olarak 21 milyon nüfusa sahiptir. Resmi adı Avustralya Milletler Topluluğu'dur. Para birimi de Avustralya Dolarıdır.

Fiji

Fiji kıtanın ülkeleri arasında yer alır ve bir ada ülkesidir. Ada ülkesi olmasına rağmen yaklaşık olarak 1 milyon nüfusu bulunur. Yaklaşık yüz ölçümü 18 bin 270'dir. 1 milyon kadar nüfusa sahiptir.

Endonezya

Endonezya merak edilen ülkeler arasında yer alır. Yaklaşık olarak 240 milyon nüfusa sahiptir. Kıtanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alır. Resmi adı Endonezya Cumhuriyeti'dir.

Kiribati

Az bilinen ülkelerden biri olan Kiribati 120 bin nüfusa sahip bir ada ülkesidir. Resmi adı ise Kiribati Cumhuriyeti'dir.

Marshall Adaları

Okyanusya kıtasında yer alan ada ülkesi yaklaşık olarak 65 bindir. Burası en küçük ülkeler arasında yer alır. Ülkenin resmi adı Marshall Adaları Cumhuriyeti'dir.

Mikronezya

110 bin nüfusu ile küçük bir ülkedir. Resmi dili İngilizcedir.

Nauru

Okyanusya kıtasının en küçük yüz ölçümü olan ülkelerindendir. 21 kilometre yüzölçümüne sahiptir.

Palau

21 bin nüfusa sahip bir ülkedir.

Bu ülkeler yanında Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tavalu, Vanuatu, Yeni Zelanda da Okyanusya kıtasında yer alan ülkeleri arasında yer almaktadır. Her ülkenin kendi başkenti bulunmaktadır.

Okyanusya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

Okyanusya kıtasında yer alan ülkeler kendi başkentlerine sahiptir. Her ülke ve başkenti arasında şunlar yer alır:

Avustralya/ Kanberra

Endonezya/ Cakarta

Fiji/ Suva

Kiribati/ Güney Tarava

Mikronezya/ Palikir

Marshall Adaları/ Majuro

Nauru/ Başkenti yoktur.

Papua Yeni Gine/ Port Morosby

Tonga/ Nukuolafa

Tuvalu/ Funafuti

Solomon Adaları/ Hoiara

Samoa/ Apia

Vanuatu/ Port Vila

Yeni Zelanda/ Wellington

En büyük ada Avustralya adasıdır. Okyanusya Güney Yarımküre'de 100 44o Güney enlemlerinde yer alır. Aynı zamanda 1120 154o doğu boylamları arasında konuma sahiptir. Okyanusya kıtasında 1 milyondan fazla nüfusa sahip olan 6 tane şehir vardır. 5 milyon nüfusu ile Sidney ve 4 milyon nüfusu ile Melbourne en büyük şehirlerdir. Birsbane 2 milyon nüfusa sahiptir. Perth 2 milyon nüfusu ile ne çıkarken Auckland 1.6 milyon nüfusu, Adelaide 1.3 milyon nüfusu ile bilinir. En büyük ve çok fazla nüfusa sahip olan şehir Sidney şehridir. Bu şehir de Avustralya'da yer alır.