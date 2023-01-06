On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 6 Ocak 2023 Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin On Numara sonuçları için sorgulamalar sürüyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda MPİ üzerinden duyuruluyor. İkramiye tutarının kendilerine isabet etmesini isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV üzerinden canlı takip edebilmesi mümkün. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Buna göre; 6 Ocak 2023 On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapıldı. On Numara çekilişi, saat 20.00'de gerçekleşecek ve sonuçları aşağıdaki linkte olacak.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.