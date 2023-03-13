Oruçken Spor Yapılır Mı? Oruçluyken Spor ve Egzersiz Yapılır Mı?

Oruç, bedenen yapılan önemli bir ibadet türüdür. İmsak ile iftar arasında yeme içmenin yapılmadığı bu ibadet türünde bazı eylemlerin yapılması da sakıncalıdır. Oruç tutanların bir kısmı oruçken spor yapılır mı sorusunu merak edebilir. Oruçlu iken spor ve egzersiz türlerinin yapılması ile ilgili de çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Oruçluyken spor ve egzersiz yapılır mı sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Oruçken Spor Yapılır Mı?

Oruçlu iken hiçbir şekilde yeme-içme eylemi yapılamaz. Aksi durumda oruç bozulacaktır. Spor yapmak, yeme içme gibi bir eylem değildir. Dinen caiz olmadığı yönünde de bir fetva olmadığından oruçlu iken spor yapmakta herhangi bir sakınca yoktur.

Spor ve egzersiz yapmak yorucu ve su kaybına neden olacak faaliyetler arasındadır. Bu nedenle uzmanlar sağlık açısından spordan sonra su içmenin faydalı olduğunu tespit etmişlerdir. Oruçlu iken spor yapmanın herhangi bir sakıncası olmasa da vücut su kaybedeceği için oruçlu iken spor yapmak uygun olmayabilir.

Oruçluyken Spor ve Egzersiz Yapılır Mı?

Oruçlu iken spor yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Yukarıdaki başlıkta da değindiğimiz gibi oruçlu iken spor yapmak sağlık açısından sorun teşkil edebilir. Bu nedenle özellikle sağlık sorunu olanların oruçlu iken spor yapması tavsiye edilmez. Yine de oruçlu iken spor yapmak istiyorsanız çok hafif antrenman programları uygulanabilir. Bu sayede vücudun su kaybını en aza indirebilirsiniz.