Günlük hayatta kullandığımız telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik aletlerin hepsi birer ekrana sahiptir. Her gün saatlerce kullandığımız bu cihazlar hakkında pek çok soru sorulmaktadır fakat en çok sorulan sorular görüntü kalitesini etkileyen piksel ile ilgilidir. "Piksel ne demek, fotoğrafta piksel nedir, ne anlama gelir, en yüksek piksel kaç ve yoğunluğu nedir?" gibi soruları sizler için derledik.

Piksel Ne Demek? Telefonda ve Fotoğrafta Pixel (Piksel) Nedir, Ne İşe Yarar, Yoğunluğu Kaç Olmalı?

Piksel herhangi bir ekranda oluşan görüntüde insan gözünün ayırt edebileceği, fark edebileceği en küçük birimdir. Aslına bakarsanız pikseller mavi, yeşil ve kırmızı alt piksellerden oluşur. Fakat insan gözünün bunu ayırt etmesi mümkün değildir. Pikseller kare şeklindedir. Piksel ne anlama gelir diye sorarsanız "Picture Element" kelimelerinden türemiştir. Kısacası dijital ekranlarda gördüğümüz yazılar, fotoğraflar, videolar piksellerin farklı şekilde dizilmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Piksel yoğunluğu nedir diye soranlar için de inç başına düşen piksel sayısı diyebiliriz. Bir inç (2.54cm) başına düşen piksel sayısı yoğunluğu ifade eder. PPI da denen bu görüntünün değeri yükseldikçe ekranda gördüğümüz görüntünün keskinliği artar. Bu değer cihazın ekran boyutuna ve çözünürlüğüne göre değişiklik gösterebilir.

Fotoğrafta yer alan pikselleri ifade eden terime megapiksel denir. 1 megapiksel fotoğrafta görünen her 1 milyon piksele eşittir. Çözünürlük birimi olarak da bilinmektedir. Fotoğraf makinelerinde çözünürlük ne kadar yüksek ise fotoğrafları oluşturan pikseller de o kadar iyi demektir. Bu yüzden de fotoğrafın çekildiği makinenin megapikseli ne kadar yüksek ise detayları da aynı oranda kaliteli olmaktadır.