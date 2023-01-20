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Haberler Keşfet Haberleri Potpori Nedir? Müzikte Potpori Ne Anlama Gelir ve Nasıl Hazırlanır?
Giriş Tarihi: 20.1.2023 14:19 Son Güncelleme: 20.1.2023 14:19

Potpori Nedir? Müzikte Potpori Ne Anlama Gelir ve Nasıl Hazırlanır?

Potpori kelimesi birçok farklı alanda kullanılır. Peki potpori ne demek? Müzikte potpori nedir biliyor musunuz? Potpori kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Özellikte müzikte sıklıkla karşımıza çıkan potpori kelimesinin doğru yazımı potpori mi potpuri mi? Siz de son dönemlerde potpori kelimesi ile sıklıkla karşılaşıyorsanız, anlamını merak ediyorsanız ya da potpori nasıl hazırlanır bilmiyor ve öğrenmek istiyorsanız yanıtı yazımızın devamında!

Potpori Nedir? Müzikte Potpori Ne Anlama Gelir ve Nasıl Hazırlanır?

Potpori kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş olsa da bugün sıklıkla karşımıza çıkabilen bir kavramdır. Peki potpori ne demek, potpori nedir biliyor musunuz? Halk arasında konuşma dilinde potpori olarak kullanılsa da kelimenin doğrusu potpori mi potpuri mi? Siz de potpori kelimesinin detaylarını merak ediyorsanız, potpori nasıl hazırlanır araştırıyorsanız kelimeyle ilgili tüm detayları sizin için derledik!

Potpori Nedir? Müzilte Ne Anlama Gelir?

Kelime halk arasında potpori olarak bilinse de TDK'ya göre de kelimenin doğrusu potpuridir. Peki potpori kelimesi ne anlama gelir? Potpori; sevilen şarkı, türkü, opera ya da müzik yapıtlarından seçilmiş küçük bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçasıdır. Diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi potpori kelimesi Türkiye'de de 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olmuştur. Bu dönemde birçok sanatçı Potpuri ismiyle şarkılar yayınlamıştır. Peki potpori nasıl hazırlanır biliyor musunuz? Potpori en az 3 ya da 4 şarkının bir kısmını alarak birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Birbirine bağlanan bu 3 ya da 4 farklı şarkı yeni bir şarkı haline gelir. Bu ortaya çıkan şarkı da potpori olur.

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Potpori Nedir? Müzikte Potpori Ne Anlama Gelir ve Nasıl Hazırlanır?
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