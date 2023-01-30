Her sene gittiğimizden farklı bir kayak merkezi olsun ve farklı bir deneyim yaşayalım diyenler için Salda Kayak Merkezi ideal bir seçim olabilir. Tabi ki tatile gitmeden önce ufak araştırmalar yapılmalıdır. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; "Salda Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir, ne zaman gidilmeli, kaç TL (ortalama), pist uzunluğu, kayak sezonu ne zaman açılıyor ve kapanıyor?"

Salda Kayak Merkezi Nerede? Salda Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Salda Kayak Merkezi nerede sorusunun cevabı şu şekildedir; Antalya ve Denizli güzergahında bulunan Burdur şehrinin Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde yer alan Eşeler Yaylası'nda bulunmaktadır. Burdur'a 77 ve Yeşilova ilçesine 14 kilometre mesafede bulunmaktadır. En yakın havaalanına 64 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu tesis 2079 metre rakımda bulunuyor. 2012 yılının şubat ayında hizmete açılmıştır. 8860 metre uzunluğunda telesiyej hattı ve uzunlukları 1000 metre ile 1500 metre arasında değişen 5 adet pist bulunmaktadır. Bu tesisin yapıldığı alan dünyanın en derin ve en temiz göllerinden biri olan Salda Gölü'ne hakim bir noktada bulunmaktadır. Bu sebeple tam bir doğa harikası diyebiliriz.

Salda Kayak Merkezi'ne ne zaman gidilmeli diye sorarsanız genellikle aralık ayından nisan ayı sonlarına kadar karla kaplı olan bu bölgeye bu tarihler aralığında gidilmesi uygun olur. Arazi yapısı sebebiyle 30 cm kar yağışında bile kayak yapmaya uygundur.

Ücretler ve konaklama hakkında da şunları söyleyebiliriz;

0-7 yaş aralığı ücretsizdir.

Konaklama fiyatına kahvaltı dahil değildir.

Apart giriş saati: 14.00

Apart çıkış saati: 12.00

Sosyal tesisler ve yeme-içme alanları gibi vakit geçirilebilecek alanlar da mevcuttur. Ailenizle, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal bir kış tatili sunar.