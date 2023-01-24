Sancaklar Camii Nerede? Yol Tarifi İle Sancaklar Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Geniş bir alana inşa edilen Sancaklar Camii nerede diyenler için burası bulunması oldukça kolay bir lokasyondur. Sancaklar Cami hangi ilçede diye soranlar için cevap Büyükçekmece'dir. Sessiz ve sakin bir bölgede bulunan Sancaklar Cami'nin özellikleri, diğerlerinden oldukça farklıdır. Yakından görmeyi isteyen kişiler, Sancaklar Cami'ne nasıl gidilir diye sorabilir. Bu camiinin konumu nerede bulunur? Toplu taşıma ile gitmek mümkün müdür?

Sancaklar Camii Nerededir?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nin Sırtköy Çiftliği yakınlarında yer alan Sancaklar Camii, tasarımı ile görenlerin unutamadığı bir ibadet yeridir. Bir kısmı yeraltında olduğu için "Yeraltı Camii" olarak da bilinir. Sakin ve huzur dolu ortamlardan hoşlananlara yönelik bir yerde bulunur. Çevresini kaplayan geniş yeşil arazi sayesinde doğal bir ortama sahiptir. Osmanlı izlerini görmenin mümkün olduğu tarihi camiilerin aksine, son derece modern ve bir o kadar sade bir tasarıma sahiptir. Sancaklar Camii'yi keşfetmek isteyen kişiler, buraya nasıl gidileceğini de bilmek ister. Anadolu Yakası'ndan gidecek olanların, İstanbul Çevre Yolu (O-2) veya Avrupa Otoyolu'nu (O-3) kullanarak yaklaşık 2 saat 15 dakika gibi bir sürede varmaları mümkündür. Ek olarak, 142ES, 418, HT19 otobüs hatları ve A-43 minibüsü ile de gidilebilir. Aşağıda ise Sancaklar Camii'nin konumu verilmiştir.

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Sancaklar Camii'nin Özellikleri Neler?

Yeraltında olmasından dolayı tıpkı bir mağarayı anımsatan Sancaklar Camii, ibadet için gidenlere huzurlu bir ortam sunar. Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan camii, gösterişten uzak ve estetik görünümü nedeniyle çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Merdivenleri, ışıklandırması, camiiyi çevreleyen duvarları, yemyeşil bahçesi ile gidenlerin bir daha gitmek isteyeceği bir yerdir. Sadece bir camii değil, aynı zamanda zengin kütüphanesi ile bir ilim ve irfan yuvasıdır.