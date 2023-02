İngilizce günümüzde en çok konuşulan dillerden biridir. Küreselleşen dünyada İngilizce bilmek bir avantaj olarak görülmektedir. Hangi ülkeye giderseniz gidin İngilizce bilerek işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. İngilizcede günlük dilde kullanılan ve kalıplaşmış bazı cümleler vardır. Say that again please cümlesi de bu cümlelerden biridir. En çok merak edilenler ise; say that again please ne demek, Türkçe anlamı ne, okunuşu nasıl?

Say That Again Please Ne Demek? Say That Again Please Türkçe Anlamı ve Okunuşu

Bu cümleyi analiz edebilmek için kelimeleri ayrı ayrı incelemek ve anlamlarını öğrenmek daha faydalı olur. Say; söylemek, that; şu, again; tekrar, please; lütfen anlamına gelir. Bu kelimelerin birleşimi ile kurulan say that again please cümlesinin Türkçe anlamı ise tekrar söyler misin lütfen? şeklindedir. Karşıdaki kişi size bir şey söylemiş ve siz de anlamamışsanız tekrarlamasını istemek için bu cümleyi kurabilirsiniz. Bu cümleyle aynı anlama gelen bir başka cümle daha vardır. Can you repeat that please? Cümlesi de sıklıkla kullanılmaktadır. İki cümle de aynı anlama geldiği için birbirleri yerine kullanılabilir. Say that again please cümlesinin okunuşu ise şu şekildedir; sey det egen pılis.