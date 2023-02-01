Snowboard Nedir? Snowboard Nasıl Yapılır, Kayak İle Arasındaki Fark Nedir?

İster amatör, ister profesyonel biçimde çok sayıda sporcusu bulunan Snowboard Nasıl Yapılır ise, ilk etapta ilgili kişiler detaylı bir araştırma gerçekleştirmek istemektedir. Yalnızca bu spora dahil olmak isteyen kişilerden ziyade, snowboard sporunu izlemeyi ve takipçisi olmayı tercih edenler de Snowboard ve kayak Arasındaki fark ile alakalı çeşitli incelemeler ve araştırmalarda bulunabilmektedir. İşte tüm detaylar...

Snowboard Nedir?

Snowboard ya da Snowboarding iki bacağın da tek bir tahta üstünde sabitlenerek eğimli ve karlı bir yüzeyden aşağı doğru yönde kayacak şekilde yapılan bir kış sporu olarak ifade edilebilir. Snowboard genel olarak kış tatillerinde amatör olarak gerçekleştirilebilecek bir spor dalı olsa da, bir eğitmen yardımı ile bu spora dahil olunması tavsiye edilmektedir. Ayrıca kış tatilleri dışında, profesyonel sporcular tarafından da kış olimpiyatları bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Snowboard Nasıl Yapılır?

Snowboard sporunu yapmadan evvel, eğitmen tarafından desteklenmeli yahut kurallarını ve yapılış biçimini iyice araştırarak anlamak gerekmektedir. Buna göre; boarda yerleştikten hemen sonra dizler kırılmalı ve omurga düz tutularak denge sağlanarak ayarlanmalıdır. Ayaklar ile boarda baskı yapılmalı. Yalnızca ön tarafa eğilmek bu baskıyı gerçekleştirmeye yetmemektedir, bu sebeple ayaklar ile de bastırmak gerekmektedir. Yavaşlamak için ise, topuklar veya parmaklar boarda bastırılmalıdır. Vücudun yokuşa odaklı şekilde çevrilerek bununla beraber arka ayağın baskı uygulayarak tüm ağırlığı parmağın uç kısımlarına doğru yönlendirilmelidir. Eğer ki beden yokuş aşağı doğru döndürülmek isteniyor ise, bu sefer gerçekleşen baskı, topuklara verilmeli ve de bedenin ağırlığı arkadaki ayağa doğru verilmelidir.

Snowboard ile Kayak İle Arasındaki Fark Nedir?

Board tahtaya benzeyen fakat kaykaydan en temeldeki farkı tekerlekleri olmayan ve de ayakların tamamı ile sabitlenecek şekilde yerleştirilmesi ile bir bağlama noktası bulunduran bir spor dalıdır. Ayrıca bir diğer verilmesi gereken bilgi ise şu şekildedir; bahsi geçen iki kış sporundan biri olan kayak; kar üstünde ihtiyaç duyulan ekipmanlar yardımları ile ilerleme sporu olarak ifade edilmektedir. Kayak sporu küçük yaşlardan itibaren yapılabilmektedir ve genellikle bu şekilde olması tavsiye edilmektedir. Snowboard sporu ise iki ayağın da yalnızca tek bir tahta üstüne sabitlenmesi vesilesiyle eğimli ve karlı bir yüzeyden aşağıya doğru kayma sporu olarak tanımlanmaktadır. Kar tahtası yahut kar kaykayı olarak da ifade edilebilmektedir. Kayağa göre Snowboard yapması daha fazla teknik bilgi gerektirir ve daha zordur.