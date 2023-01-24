Sokullu Mehmet Paşa Camii Nerede? Yol Tarifi İle Sokullu Mehmet Paşa Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Sokullu Mehmet Paşa Camiinin özellikleri ve tarihi açıdan ilgi gören kültürel miraslarımızdan birisi olduğu için sıklıkla ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu tarihi ibadethaneyi görmek isteyenler, gidiş öncesinde Sokullu Mehmet Paşa Camiine nasıl gidilir merak etmektedir. Tarihiyle de ilgi gördüğü için Sokullu Mehmet Paşa Camiini kim yapmıştır sorusu da ayrıca ilgi görmektedir. Sokullu Mehmet Paşa Camii nerede, hangi ilçededir? İşte tüm yanıtlar ve daha fazlası…

Sokullu Mehmet Paşa Camiyii Kim Yapmıştır? Kısaca Tarihi

Sokullu Mehmet Paşa Camii, Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemlerde vezirlik yapmış kıymetli bir devlet adamı olan Sokullu Mehmet Paşa anısına evlatları tarafından yaptırılmıştır. Bahsi geçen camii Osmanlı'ya büyük hizmetlerde bulunan Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatının ardından 2. Selim'in kızı aynı zamanda paşanın eşi olan Esmahan Sultan tarafından 1571 yılında inşa ettirilmiştir. Dış avlusu bulunmayan caminin iç avlusu ve içinde toplam 16 adet medrese odası mevcuttur, ayrıca cami içinde önemli tarihi eserler ve kabir taşları da bulunmaktadır. Bu görkemli camiinin mimari ise Mimar Sinan'dır.

Sokullu Mehmet Paşa Camii Nerededir?

Sokullu Mehmet Paşa Camii İstanbul şehrimizin Küçükçekmece semtinin Dizdariye Mahallesi içerisinde yer almaktadır. İstanbul'un tarih kokan muhiti Galata civarında konumlanan cami, İstanbul'un her yerinden ulaşmak mümkün olduğu ve mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılardan birisi olduğu için sıklıkla ziyaretçi ağırlamaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Camii'ye Nasıl Gidilir?

Beyoğlu semtinin Galata muhitinde yer alan Sokullu Mehmet Paşa Camiiye ulaşmak için ister toplu taşıma ister özel araç tercih edilebilir. Özel araç ile Sokullu Mehmet Paşa Camiiye gidecek olanlar Küçükçekmece semtine geldikten sonra Dizdariye Mahallesine ulaşıp Enver Paşa Caddesine çıkarak mekana ulaşabilirler. Toplu taşıma kullanacak olanlar ise 142B, 401T, 300, HT48 sefer numaralı otobüsleri, BL-101 numaralı minibüsleri ve Kabataş-Bağcılar seferli tramvayları kullanarak Sokullu Mehmet Paşa Camiine gidebilirler.