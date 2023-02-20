Sultan Papağanı Nasıl Mutlu Olur? Sultan Papağanı Ne İle Oynamayı Sever ve Nasıl Oynatılır?

Sultan papağanı nasıl mutlu olur sorusu, bu papağanı besleyenlerin araştırdığı konulardan biridir. Sultan papağanları son derece hassas canlı türleridir. Sultan papağanı ne ile oynamayı sever? Papağanı mutlu ederek onu beslemenin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Bu canlıları mutlu etmek esasında çok kolaydır. Papağanı mutlu eden şeyleri bilerek bakımından keyif alabilirsiniz. Sultan papağanı nasıl eğlendirilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Sultan Papağanı Nasıl Mutlu Olur?

Sultan papağanları gösterişli yapısı ile ülkemizde en çok ilgi gören papağan türlerinden biridir. Sultan papağanı bu ismi başının üzerindeki taç benzeri tüylerden almıştır. Cennet papağanlarından büyük olan bu papağanlar, Amazon ya da Jako papağanların boyutundan küçüktür. Sultan papağanları daha çok güvercin boyutundadır.

Sultan papağanlarının beslenmesi muhabbet kuşlarından farksızdır. Zahmetsiz olduklarından, insanlar papağan seçimini genellikle sultan papağanından yana kullanırlar. Sultan papağanlarını en çok mutlu eden davranış, boyun altı ve yanaklarının kaşınmasıdır. Parmaklarınızla papağanın tüylerini kaşıdığınızda bu canlılar çok mutlu olurlar.

Sultan Papağanı Nasıl Eğlendirilir?

Sultan papağanlarının oynamaktan çok zevk alan canlılar olduğunu söyleyemeyiz. Bu canlılar eğitildiklerinde küçük top ve benzeri eşyalarla oynamayı çok severler. Topların yuvarlanması sultan papağanlarının ilgisini çekecektir.

Sultan papağanlarının tüketmekten en çok hoşlandığı yiyecek çekirdektir. Bu papağanlara tuzsuz çekirdek vererek onları her türlü eğitebilirsiniz. Özellikle siz çekirdek tüketirken papağanı yanınıza çağırabilir, ona kendi elinizle çekirdek verebilirsiniz. Bu sayede papağan size güvenecek ve vermek istediğiniz eğitime karşılık verecektir.