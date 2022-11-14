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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:16

Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç yayın bilgisi

Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç yayın bilgisi

Euro 2024 elemeleri için hazırlanan takımlar hazırlık maçlarına çıkmaya başladı. A Milli futbol takımımız da hazırlık için İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli maça ilişkin canlı yayın kanalı, saati ve kadrosu merak konusu oldu. Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç kanalı, tarihi, saati…

Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 elemeleri için heyecan dorukta. Takımlar hazırlık maçlarına başlarken milli maçın yayın kanalı, tarihi ve saati de gündemdeki yerini aldı. Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu maçı naklen takip etmek isteyenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? İşte, tüm merak edilenler…

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın yayın kanalı henüz belli olmadı. Canlı yayın kanalı belli olduğunda haberimizdeki yerini alacak.

MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜR

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

D GRUBU MAÇ TAKVİMİ

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kadroda ilk kez ay yıldızlı forma giyecek Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aranın ardından yeniden takımda olacak.

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Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç yayın bilgisi
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