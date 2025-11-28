Uraloğlu ve Işıkhan Mardin’de: Hızlı tren ağı ile buluşturacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mardin İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basına açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi, milletvekilleri şehrin ilgili yöneticileriyle ihtiyaçlarını masaya yatırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu "Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de birçok işe imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Mardin'in ihtiyaçları geliştikçe değiştikçe, biz de onları yakından takip ederek gereğini yapacağız." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 300 MİLYAR DOLAR YATIRIM

23 yıllık AK Parti Hükümetleri döneminde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 30 bin kilometreye yaklaştırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, ülke genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma ve haberleşme alanında 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Mardin'de 2002 yılında 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollarımızı da yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Havalimanımızı iyileştirerek yıllık yolcu kapasitesini 3 milyona çıkarmıştık. Ülkemizin çeşitli yerlerine uçuşlar var, yeni talepler de var. Onları da konuştuk. Özellikle yurt dışında yaşayan Mardinli hemşerilerimizin yaz aylarında talepleri var, notlarımızı aldık. İnşallah yaz aylarında onları da değerlendirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

MARDİN HIZLI TRENLE BULUŞACAK

Bakan Uraloğlu, demiryolu noktasında da mevcut demiryolunu iyileştirdiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mardin'i inşallah önümüzdeki süreçte hızlı tren ağı ile buluşturacağız. Ovaköy'den başlayıp Kapıkule'ye kadar giden güzergahı biz aynı zamanda Mardin'den de geçirerek hızlı tren hattımızı teşkil etmiş olacağız. Bunu yatırım programına aldık. Önümüzdeki süreçte inşallah ihalesini gerçekleştireceğiz."

Şanlıurfa'ya kadar gelen otoyolun projesini Şanlıurfa'dan Ovaköy'e kadar da hazırladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu bir bütünün küçük bir parçasıdır. Kalkınma Yolu Projesi'nden bahsetmek istiyorum. Ovaköy'den girip Basra Körfezi'nden çıkan bir proje çalışıyoruz. Bin 200 kilometre bir demiryolu ve otoyol. 4 ülke bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye, Irak, BAE ve Katar… Projeleri bitti, önümüzdeki süreçte, 2026 yılında onun yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Bunun önemli bir parçası da Mardin'den geçecek. Her halükarda Mardin'imizin güçlü olan ulaşımını biraz daha güçlendirmiş olacak."

6 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Biten projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, "Kızıltepe-Viranşehir yolunu bitirdik. Kızıltepe Güney İmar Çevre Yolu'nu, Mardin-Diyarbakır, Kızıltepe-Nusaybin, Mardin-Kızıltepe, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları'nı bitirdik. 6 tane de devam eden karayolu projemiz var. Kızıltepe-Ceylanpınar yolu gibi bu projelerimize de inşallah devam etmiş olacağız." dedi.

Havalimanında da 2002'de 19 bin olan yolcu sayısının geçen sene 768 bine çıktığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu sene de 700 bine yaklaştı. İnşallah 800 bin civarında sezonu kapatmış olacağız. Mardin'imize bütün ilçeleriyle beraber turist getirmiş olacağız havalimanımızla beraber. Elbette yurt içi uçuşları için de gümrük alanını oluşturmuştuk. Onu da faaliyete geçirmiştik değerli Bakanımız, Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile koordine ederek. Ticaret Bakanımız oradaki işlemleri bitirmişti." ifadelerini kullandı.

Savur Yolu'nun ihalesinin yapıldığını ve sürecin devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Sözleşmesini yapıp önümüzdeki sene inşallah yapım çalışmalarına başlarız. Derik Çevre Yolu'nun bugün ihalesini yapıyoruz. Onun da ihale sürecini tamamlayıp onun da çalışmalarına sene içerisinde başlamayı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Mardin Çevre Yolu projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, yaptıkları istişarelerde öncelikle Diyarbakır-Kızıltepe arasındaki yaklaşık 12-13 kilometrelik kesimi yatırım programına almayı düşündüklerini ve yatırım programına sunduklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra söz konusu kesimin de ihalesini gelecek yıl içerisinde yapmayı planladıklarını söyledi. Uraloğlu, "Arkasından da ikinci öncelik olarak Batman Yolu'na kadar olan Kuzey tarafını da inşallah beraberce planlamamıza almış olacağız. Yine Mardin Havalimanı'ndan Kızıltepe'ye kadar gidişte yine dört tane nokta var. Gelirken heyetimizle beraber de gerekli incelemeleri yaptık. Karayolları Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımız kafa yoruyor. Netleştirerek o kavşaklara da çözüm üretmiş olacağız." dedi.