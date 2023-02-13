Yaylı Çalgılar Nelerdir? Yaylı Çalgıların İsimleri, Özellikleri, Çeşitleri ve Tarihçesi

Yaylı çalgılar, sesi tellerin üzerine atılan bir yay aracılığıyla üretilmektedirler. Aynı zamanda yaylı çalgılar, müzik tarihinin en eski enstrümanlarından bir tanesidir, bu sebepten dolayı da tarihçesi ve özellikleri çokça merak edilmektedir. Telli ve yaylı çalgıların arasındaki fark, yaylı çalgılar, çalgının telleri ile onu çalmakta olan yayın kıllarının birbirine sürtülerek çekilmesi sonucunda ses çıkarmaktadır, vurmalı telli çalgılar ise tellerin üzerine bir çekiç ile vurularak ses oluşturmaktadır. Hadi gelin yaylı çalgılar nelerdir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Yaylı Çalgılar Nelerdir?

Yaylı çalgılar, telli çalgılar ailesine dahil olan ve bir yay yardımıyla çalınan çalgılardır. İşte yaylı çalgıların çeşitleri ve isimleri:

Keman

Keman, en yaygın yaylı çalgılardan biridir ve orkestraların temel seslerinden biridir. İki ana parçadan oluşur: ana gövde ve sap. Yayla çalınır ve genellikle sol omuzda tutulur.

Viyola:

Viyola, kemanın biraz daha büyük bir versiyonudur. Kemanın aksine, viyola daha koyu bir tonaliteye sahiptir ve orkestralarda daha düşük bir sesi temsil eder.

Çello

Çello, daha büyük bir yaylı çalgıdır ve genellikle oturarak çalınır. Çello, keman ve viyolaya göre daha düşük bir sesi temsil eder ve orkestralarda yaygın bir şekilde kullanılır.

Kontrbas

Kontrbas, en büyük yaylı çalgılardan biridir ve orkestranın en düşük sesini temsil eder. Kontrbas, ayakta tutulan bir çalgıdır ve büyük bir yayla çalınır.

Yaylı Çalgıların Özellikleri Nelerdir?

Yaylı çalgılar, bir yay yardımıyla çalınan tellerden oluşur ve genellikle orkestralarda ve oda müziğinde kullanılırlar. İşte yaylı çalgıların özellikleri:

Tellerin Yapısı: Yaylı çalgıların telleri genellikle naylon, çelik veya gümüşten yapılır. Tellerin kalınlığı, tellerin ürettiği sese etki eder ve farklı kalınlıkları olan teller farklı tonaliteler üretebilir.

Gövde Yapısı: Yaylı çalgıların gövdeleri, genellikle ahşaptan yapılır ve birçok farklı şekle ve boyuta sahip olabilir. Gövde yapısı, çalgının ürettiği ses tonunu etkiler.

Yay: Yay, yaylı çalgıların en önemli parçalarından biridir ve teli titreştirerek ses üretir. Yay, at kılı veya sentetik bir malzemeden yapılmış olabilir ve yayın şekli ve çekilme hızı, üretilen sesin tonalitesini etkiler.

Akort: Yaylı çalgılar, genellikle diğer çalgılarla birlikte çalındıklarından, doğru akort edilmesi önemlidir. Akort, çalgının tellerinin doğru tonda ayarlanması anlamına gelir.

Çalma Tekniği: Yaylı çalgılar, çalma tekniği açısından oldukça zengindirler. Farklı yay teknikleri, çalgının ürettiği sese etki eder ve farklı duygular yaratabilir.

Kullanım Alanları: Yaylı çalgılar, genellikle orkestralarda ve oda müziğinde kullanılırlar. Ancak, solo müzik, popüler müzik ve hatta caz gibi diğer müzik türlerinde de sıklıkla kullanılırlar.

Yaylı çalgıların özellikleri, onların diğer çalgılardan farklı ve özel olmalarını sağlar.

Yaylı Çalgıların Tarihçesi Nedir?

Yaylı çalgılar, insanlık tarihinin en eski çalgılarından biridir. Tarihte, yaylı çalgıların kullanımı MÖ 3000'lere kadar uzanır ve Orta Asya'da başladığı düşünülmektedir. İşte yaylı çalgıların tarihçesi:

Orta Asya Kökenli

Yaylı çalgıların kökeni, Orta Asya'ya kadar uzanır. Burada, insanlar yaylı çalgılar yaparak müzik yapmaya başlamışlardır. Geleneksel Orta Asya müziği, yaylı çalgıların yoğun kullanımı ile karakterize edilir.

Orta Çağ Dönemi

Yaylı çalgıların Orta Çağ döneminde Avrupa'ya yayıldığı düşünülmektedir. Bu dönemde, bazı yaylı çalgılar, üflemeli çalgılarla birleştirilerek ilk kez orkestra yapıları kullanılmaya başlanmıştır.

Barok Dönemi

Barok dönemi, yaylı çalgıların tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde, yaylı çalgılar orkestraların temel unsurlarından biri haline geldi ve pek çok barok dönemi bestesi yaylı çalgılarla çalınarak icra edildi.

Klasik Dönem

Klasik dönemde, yaylı çalgıların kullanımı daha da arttı ve orkestralarda önemli bir yer tuttu. Bu dönemde, yaylı çalgıların teknikleri de daha da gelişti ve bugünkü modern yaylı çalgıların temeli atıldı.

Romantik Dönem

Romantik dönemde, yaylı çalgılar solo müzik ve orkestralarda daha da yoğun bir şekilde kullanıldı. Pek çok ünlü besteci, yaylı çalgılar için önemli eserler besteledi.

Modern Dönem

Modern dönemde, yaylı çalgılar popüler müzikte, cazda ve hatta rock müzikte de kullanılmaya başlandı. Ayrıca, modern teknoloji sayesinde yaylı çalgıların tasarımları ve yapımı daha da gelişti.