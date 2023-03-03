Yeni Doğan Bebek Kaç Saat Uyur? Yenidoğan Bebek Günde Kaç Saat Aralıksız Uyur?

Yenidoğan bebek günde kaç saat uyur sorusu çoğu ebeveynin zorlandığı konulardan birisidir çünkü bebeğin uyku düzenine ayak uydurmak oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Özellikle uykuya zor dalan bebeklerin anne babaları için bu süreç daha da zorlaşmaktadır. Ancak ilk zamanlardan sonra birkaç konuda dikkat etmek gerekmektedir. Bu konular; bebeğin çok uyuması normal mi ya da bebekler kaç saat aralıksız uyur şeklinde sıralanmaktadır. Bebeklerin uyku düzeni hakkında daha detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yeni doğan bebek kaç saat uyur konusu, bebeğin kaç aylık olduğuyla yakından ilişkili olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, prematüre bebeklerin uyku ihtiyacı, normal zamanda doğan bebeklere göre daha fazladır. Yenidoğan bebekler de üç aydan büyük bebeklere göre daha fazla uyumaktadırlar. Dolayısıyla bebek büyüdükçe uyku ihtiyacı azalacaktır. Yenidoğan bebek günde kaç saat uyur ve kaç saat aralıksız uyur sorularının yanıt listesi şu şekilde sıralanmaktadır;
Yenidoğan bebek günde kaç saat uyur ve kaç saat aralıksız uyur soruları şu şekilde açıklanmaktadır; bebeklerde uyku konusunun önemli faktörlerinden bir tanesi uyuma zamanlarıdır. Yenidoğanlar günde 16- 18 saat uyuyarak gelişimlerini sağlamaktadırlar. 2 - 6 ay arasında uykudaki dalgalar daha net hale gelmeketdir. 2-12 ay arasındaki bebeklerde ise arada uyanıklık dönemleri olmak üzere toplam 14-15 saat uyku görülmektedir. 9. aydan sonra bebeklerin yüzde 90'ı gece boyunca deliksiz uyumaya başlamaktadır. Beyin gelişimi ilerledikçe geceleri daha uzun uyuyup gündüz 1.5- 3.5 saat süreyle şekerleme uykusu yapmaya başlarlar. Büyüdükçe şekerleme uykusu sayısı azalmaktadır. Üç yaşındaki çocukların yüzde 92'si, 4 yaşındakilerin yarısı, 5 yaşındakilerin ise sadece üçte biri şekerleme uykusu yapmaktadırlar. 3 - 6 yaş arası okul öncesi çocukların 11- 13 saat, 6- 12 yaş arasındaki çocukların 10- 11; ergenlerin ise 8.5- 9.5 saat uyku ihtiyacı bulunmaktadır.