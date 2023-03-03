Yeni Doğan Bebek Kaç Saat Uyur? Yenidoğan Bebek Günde Kaç Saat Aralıksız Uyur?

Yenidoğan bebek günde kaç saat uyur sorusu çoğu ebeveynin zorlandığı konulardan birisidir çünkü bebeğin uyku düzenine ayak uydurmak oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Özellikle uykuya zor dalan bebeklerin anne babaları için bu süreç daha da zorlaşmaktadır. Ancak ilk zamanlardan sonra birkaç konuda dikkat etmek gerekmektedir. Bu konular; bebeğin çok uyuması normal mi ya da bebekler kaç saat aralıksız uyur şeklinde sıralanmaktadır. Bebeklerin uyku düzeni hakkında daha detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yeni Doğan Bebek Kaç Saat Uyur?

Yeni doğan bebek kaç saat uyur konusu, bebeğin kaç aylık olduğuyla yakından ilişkili olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, prematüre bebeklerin uyku ihtiyacı, normal zamanda doğan bebeklere göre daha fazladır. Yenidoğan bebekler de üç aydan büyük bebeklere göre daha fazla uyumaktadırlar. Dolayısıyla bebek büyüdükçe uyku ihtiyacı azalacaktır. Yenidoğan bebek günde kaç saat uyur ve kaç saat aralıksız uyur sorularının yanıt listesi şu şekilde sıralanmaktadır;

Ele alınması gereken ilk konu, b ebeğin çok uyuması normal mi sorusudur, bebekler günde 20 saat kadar uyuyabilmektedirler. Fakat gece-gündüz kavramları bulunmamaktadır ve bunu uzun uyku ihtiyacını kısa sürelere bölerek tamamlarlar. Özellikle de gündüzleri, geceden daha fazla uyurlar bu sebeple annenin gündüz bebekle beraber uyuması ve gece için hazır olması önerilmektedir. Ayrıca hava kaçırmayan biberon kullanımı, beslenme sonrası gaz çıkarma gibi tedbirlerle bebeğin rahatsızlığını gidermek de faydalı olabilir.

sorusudur, bebekler günde 20 saat kadar uyuyabilmektedirler. Fakat gece-gündüz kavramları bulunmamaktadır ve bunu uzun uyku ihtiyacını kısa sürelere bölerek tamamlarlar. Özellikle de gündüzleri, geceden daha fazla uyurlar bu sebeple annenin gündüz bebekle beraber uyuması ve gece için hazır olması önerilmektedir. Ayrıca hava kaçırmayan biberon kullanımı, beslenme sonrası gaz çıkarma gibi tedbirlerle bebeğin rahatsızlığını gidermek de faydalı olabilir. 6. aydan sonra geceleri en az 5 saat kesintisiz uyuması gerekmektedir. Bu da annenin gece uykusu için biraz daha rahat bir aşamaya geçmesi anlamına gelmektedir.

9. aydan sonra bebek, geceleri uzun süre kesintisiz uyur. Gündüz iki kere kısa uyku periyodu uygulanır ya da tek gündüz uykusu uyuyabilir.

3. aydan itibaren bebek artık, uykusunun on saatini gece ve 5 saatini gündüz uykusu şeklinde kullanmaya başlar. Burada sabah ve öğleden sonra iki gündüz uykusu yapılabilmektedir.

Yenidoğan Bebek Günde Kaç Saat Aralıksız Uyur?

Yenidoğan bebek günde kaç saat uyur ve kaç saat aralıksız uyur soruları şu şekilde açıklanmaktadır; bebeklerde uyku konusunun önemli faktörlerinden bir tanesi uyuma zamanlarıdır. Yenidoğanlar günde 16- 18 saat uyuyarak gelişimlerini sağlamaktadırlar. 2 - 6 ay arasında uykudaki dalgalar daha net hale gelmeketdir. 2-12 ay arasındaki bebeklerde ise arada uyanıklık dönemleri olmak üzere toplam 14-15 saat uyku görülmektedir. 9. aydan sonra bebeklerin yüzde 90'ı gece boyunca deliksiz uyumaya başlamaktadır. Beyin gelişimi ilerledikçe geceleri daha uzun uyuyup gündüz 1.5- 3.5 saat süreyle şekerleme uykusu yapmaya başlarlar. Büyüdükçe şekerleme uykusu sayısı azalmaktadır. Üç yaşındaki çocukların yüzde 92'si, 4 yaşındakilerin yarısı, 5 yaşındakilerin ise sadece üçte biri şekerleme uykusu yapmaktadırlar. 3 - 6 yaş arası okul öncesi çocukların 11- 13 saat, 6- 12 yaş arasındaki çocukların 10- 11; ergenlerin ise 8.5- 9.5 saat uyku ihtiyacı bulunmaktadır.