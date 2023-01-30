Yıldız Dağı Kayak Merkezi Nerede? Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayak sezonu ne zaman açılıyor ve kapanıyor sorusu, kar yağışlarının olduğu bu kış günlerinde merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ziyaretçiler kayak için gittikleri bu merkez hakkında araştırma yapmakta, gitmeden evvel Yıldız Dağı Kayak Merkezi nerede ve Yıldız Dağı Kayak Merkezine nasıl gidilir, ne zaman gidilmeli sorularına yanıt aramaktadır. Peki, Yıldız Dağı Kayak Merkezi kaç TL, ortalama ücretler nedir? Ayrıntılı yanıtlar şimdi…

Yıldız Dağı Kayak Merkezi Nerededir?

Kış aylarında kayak sezonunun başladığı günlerde tercih edilen kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kayak Merkezi Sivas ilimizin Yıldızeli İlçesinin Yakupoğlan Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıldız Dağının elverişli coğrafik şekli ve yoğun kar yağışı alması nedeniyle Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayak turizmine oldukça elverişli, ziyaretçiler tarafından ilgi gören merkezlerden birisi haline gelmiştir. Sivas iline geziye gelenlerin eğer vakti varsa, Yıldız Dağı Kayak Merkezini de görmeden gitmemesini tavsiye ederiz.

Yıldız Dağı Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?

Sivas ilimizde yer alan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, her kayak sezonu binlerce yerli ve yabancı turiste kış ve kayak tatili yapma imkanı sunmaktadır. Sivas ilimiz İç Anadolu Bölgesinde olduğu için Türkiye'nin her yerinden ulaşım kolay bir şekilde yapılmaktadır. Yıldız Dağı Kayak Merkezine ister özel araçla isterseniz toplu taşıma ile gidebilirsiniz. Yıldız Dağı Kayak Merkezine gidecek vatandaşlar için yapılan yeni yol, özel araçla gidecek olanlara kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Toplu taşıma tercih eden tatilciler, Sivas merkezde yer alan Kent Meydanı Tarihi Jandarma Binası önünden hareket eden Yıldız Dağı Kayak Merkezi seferli otobüslere binebilirler. Özel araçla merkeze gidecek olanlar ise, Yıldızeli ilçesine ulaştıktan sonra Yakupoğlan Köyü yoluna saparak kayak merkezini tarif eden tabelaları takip ederek Yıldız Dağı Kayak Merkezine ulaşabilirler.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi Ortalama Fiyatlar

Hem günü birlik kayak keyfinin hem de uzun süreli tatil yapmanın mümkün olduğu Yıldız Dağı Kayak Merkezinde konaklamak için uygun pansiyon ve otel vardır, bunların dışında restoran ve kayak malzemeleri kiralayan/satan dükkanlar da mevcut. Kayak yapmayı tercih etmeyenler ise teleferiklerle muhteşem kar manzarasına doyabilir, otelde bulunan leziz Sivas mutfağının keyfini çıkarabilir. Kayak merkezinde bulunan kayak takımı, kar kıyafetleri gibi ürünlerin ortalama ücretleri ise şöyledir;

Kızak (1 saat) 40-50 TL

Snowboard 150-180 TL

Buzpark 50-60 TL

Kayak elbisesi takım 80-100 TL

Gözlük ve kask 30-40 TL

Yürüyen bant 40-110 TL (çıkış sayısına göre değişmektedir)

Telesiyej ve T-Bar 20- 2000 TL ( çıkış sayısına göre değişmektedir)

Yukarıda bahsi geçen ücretler ortalama tarifelerdir, bu ücretlerin ve otel konaklama ücretleri hakkında net bilgi sahibi olmak için kayak merkezi ve otellerle iletişime geçmek gerekmektedir.