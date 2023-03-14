Zeytinyağı İle Kızartma Yapılır Mı? Zeytinyağında Kızartma Olur Mu, Kilo Yapar Mı?

Zeytinyağı ile kızartma yapılır mı sorusuna yanıt verebilmek için kullanım şekline bakmak gerekir. Yapılan araştırmalar neticesinde zeytinyağının doğru ısı ayarında kullanılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de zeytinyağlı kızartma kilo yapar mı sorusunun yanıtıdır. Zeytinyağında kızartma olur mu, kilo yapar mı sorularının tamamını sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Zeytinyağı İle Kızartma Yapılır Mı?

Kızartma Türkiye'de ve dünyada en çok tüketilen yemek türleri arasında yer alır. Ancak kızartmanın sağlık için birtakım zararlarının olması kişileri bu yemek konusunda kısıtlamaya iter. Zeytinyağının faydalarının bol olması da zeytinyağı ile kızartma yapımını gündeme getirmektedir. Kişiler hem sevdikleri bir yemeği daha sık tüketebilmek hem de zeytinyağının faydalarından yararlanabilmek için zeytinyağı ile yapılan kızartmaya ilgi duyar.

Ancak kızartma yaparken zeytinyağına yönelmek birtakım riskleri beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalar sonrasında zeytinyağının doğru ısı ayarında kullanılmasının önemi öne çıkmıştır. Zeytinyağının kaynama derecesinde türüne göre kızartmada kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. Zeytinyağları türlerine göre 190- 220 derece aralığında bir kaynama derecesine sahiptir. Ayçiçek yağı ve diğer sıvı yağlarda ise bu ısı derecesi 180 derece civarındadır. Bu da kızartmalarda zeytinyağının kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını ortaya çıkarıyor. Kısacası zeytinyağı daha fazla ısıya dayanabilmektedir.

Kızartma Yaparken Ne Tür Zeytinyağı Kullanılır?

Kızartma yaparken kullanılacak zeytinyağının türü önemlidir. Kanola ya da ayçiçek yağı kullanmaktan daha sağlıklı olduğu için son yıllarda zeytinyağına büyük bir ilgi duyulmaktadır. Ancak zeytinyağının asidik değerine büyük bir önem verilmelidir. Asidik değeri yüksek olan zeytinyağlarının daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Erken hasat yapılan sızma zeytinyağları 190-220 derecede kaynama noktasına ulaşmaktadır. Ancak riverada bu oranın 210-220 arasında olduğu belirtilmektedir. Sızma zeytinyağ ise kızartılınca koku bırakmaktadır.