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Lüleburgaz’ın en işlek caddesi "Ramazan Tedbirleri" kapsamında yaya girişine kapatıldı

’nin Lüleburgaz ilçesindeki İstanbul Caddesi, “Ramazan tedbirleri” kapsamında Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar yaya girişine kapatıldı. Caddeye sadece, ikamet edenler ve iş yeri sahibi olanlar girebiliyor.Kırklareli Valiliği’nin Ramazan ayı tedbirleri kapsamında karar aldığı İstanbul Caddesi’nin iftar saatinden sahur vaktine kadar yaya giriş ve çıkışına kapatılması yönündeki uygulama başladı. Bu doğrultuda caddenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri nöbet tutmaya başlarken, caddeye girmek isteyen vatandaşlar uyarılarak başka yöne yönlendiriliyor. Uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 01:00 ABONE OL
Lüleburgaz’ın en işlek caddesi Ramazan Tedbirleri kapsamında yaya girişine kapatıldı
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki İstanbul Caddesi, “Ramazan tedbirleri” kapsamında Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar yaya girişine kapatıldı. Caddeye sadece, ikamet edenler ve iş yeri sahibi olanlar girebiliyor.
Kırklareli Valiliği’nin Ramazan ayı tedbirleri kapsamında karar aldığı İstanbul Caddesi’nin iftar saatinden sahur vaktine kadar yaya giriş ve çıkışına kapatılması yönündeki uygulama başladı. Bu doğrultuda caddenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri nöbet tutmaya başlarken, caddeye girmek isteyen vatandaşlar uyarılarak başka yöne yönlendiriliyor. Uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.
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Lüleburgaz’ın en işlek caddesi "Ramazan Tedbirleri" kapsamında yaya girişine kapatıldı
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