Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

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Meramilçesinde kamu hizmetlerinin daha verimli yapılabilmesi için mahalle sınırları yeniden belirlendi. Meram Belediye Meclisi'nin kararı ve Konya Valiliğinin onayıyla 2019'da yapılacak mahalli idare seçimleriyle birlikte mahalle sayısı 115'ten 69'a düşecek. Mahalle sınırlarıyla ilgili Meram Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Göreve geldiklerinde öncelikli olarak imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için imar planlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Daha düzenli hizmet için mahalle sınırlarımızda düzenlemeler olması zorunluluk haline geldi" diye konuştu.