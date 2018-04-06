Karatay Belediyesi’nden aileye özel piknik bahçesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde hayata geçirilen Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yanına yapılan 97 bin metrekarelik alan üzerinde 100'er metrekare büyüklüğündeki 466 adet Bireysel Aile Piknik Bahçesi'nin yapımında sona yaklaşıldığını söyledi. Başkan Hançerli, ücretsiz olarak hizmet verecek piknik bahçelerinin içerisinde mangal, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri bulunacağını, ortak alanlarda ise basketbol sahası, EPDM zeminli çocuk oyun alanı ve mescit gibi sosyal donatı alanlarının yer alacağını söyledi. Başkan Hançerli, projenin yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olacağını belirtti.Vatandaşlardan yoğun şekilde gelen piknik alanı talepleri doğrultusunda Bireysel Piknik Bahçesi projesini hayata geçirmek için yoğun bir çalışma sarf ettiklerini söyleyen Başkan Hançerli, Olimpiyat Parkı, Adalet Parkı ve Şehir Parkı gibi piknik alanlarının yanı sıra ailelere yönelik Piknik Bahçeleri'nin çok sevileceğine inandığını söyledi. Bireysel Aile Piknik Bahçeleri'nde herhangi bir rezervasyon uygulaması yapılmadan, ilk gelen ailenin o gün için kullanım hakkı kazanacağını belirterek, "Ailece piknik yapmak isteyen vatandaşlarımız müstakil evlerinin bahçesinde piknik yapar gibi rahat ve huzurlu bir gün geçirebilecek" dedi. Başkan Hançerli, şehir hayatının koşuşturmacasından bunalan insanların yeşil ile iç içe huzurlu bir gün geçirmesinin önemine değindi.Bu arada Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği 343 bin 300 metrekare alana sahip, içerisinde Biyolojik Gölet ve lunapark da bulunan Karatay Şehir Parkı, 2017'de yaklaşık 2 milyon 114 bin 639 kişiyi ağırladı. Karatay'ın ikinci büyük parkı olan Olimpiyat Parkı içerisinde ise, mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası, jimnastik aletleri alanı, çocuk oyun grubu, bisiklet pisti ve koşu parkurunun yanı sıra Fair Play Müzesi de yer alıyor.