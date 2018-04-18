Meram Tıpta aynı gün iki kalp kapağı ameliyatı

Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Niyazi Görmüş, kalp kapağı hastalıklarında erken dönemde tecrübeli merkezlerde yapılan onarım ameliyatlarının başarılı olduğunu söyleyerek herhangi bir kalp rahatsızlığından şüphe edenlerin en yakın zamanda donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Mitral kapağında şiddetli yetmezlik nedeniyle ameliyat edilen 60 yaşındaki Arafa Sarı, böyle bir rahatsızlığının farkında olmadığını ve hacca gitmek için yaptırdığı kontrollerde fark edildiğini söyledi.

Tetkiklerinde mitral kapağında şiddetli yetmezlik saptanan 70 yaşındaki Nuh Söbüçovalı ise, bu tür hastalıkların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Belirli aralıklarla check-up yaptırırım. İzmit'te yaptırdığım son kontrolde kalp kapağında sorun olduğunu tahmin ettiler. Tam donanımlı bir merkez olmadığı için tam bir şey söyleyemediler ve ben de buraya başvurdum. Ameliyat olduk ve şimdi de taburcu olmayı bekliyoruz" dedi.

Kalp kapağı onarılarak sağlığına kavuşan Arafa Sarı ve Nuh Söbüçovalı, ameliyatlarını gerçekleştiren doktorlara ve ekibe teşekkürlerini iletti.



"KALP KAPAĞI ONARILAN HASTALAR KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANMIYOR"

Mitral kapak hastalığının sık görüldüğünü kaydeden NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Niyazi Görmüş, "Bu hastalıkta kapakta ya darlık ya da yetmezlik oluyor. Aynı gün ameliyat ettiğimiz biri 70 diğeri 60 yaşında olan hastalarımızda yetmezlik dediğimiz kaçaklar vardı ve biz onlara onarım yaptık. Bunun önemli olmasının sebebi, bu hastalar kan sulandırıcı ilaç kullanmayacaklar ve ilerleyen hayatlarında mekanik veya biyolojik bir kapağın problemleriyle uğraşmayacaklar çünkü kendi kapakları var.

Yaptığımız sıradan değil komplike bir kapak onarımı. Tabi bu ameliyatlar riskli ameliyatlardır ve onarım yaparken kapakta daralma meydana getirebilirsiniz. Burada önemli olan bir diğer husus, hastalar ameliyat masasındayken kalbi çalıştırdıktan sonra mutlaka eko yapıp onarımın başarılı olduğunu ve yetmezlik ya da daralma olmadığını tespit etmeniz gerekiyor. Tüm bunları yapmak donanımlı bir merkez ve tecrübeli bir ekip ister. Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var ve bu merkezin amacı bu tip olaylara anında ekip olarak müdahale etmek" diye konuştu.



"ERKEN VE DOĞRU TEŞHİS İLE TECRÜBELİ MERKEZDE TEDAVİ OLMAK ÖNEMLİ"

Aynı gün içinde komplike iki kapak onarımı ameliyatının yapılarak güzel sonuçlar elde edilmesinin ender görülen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görmüş, "Hastalarımıza tavsiyemiz, mutlaka iyi bir merkezde kapak onarımlarını yaptırmaları. Kuruluşumuzdan itibaren 7 bin 450, son 3 senede bin 500 açık kalp ameliyatı yapmış ve yine son 3 sene içinde 50'den fazla kalp kapak onarımı ameliyatı yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmiş bir merkez olarak hastalarımızı buraya erken dönemde bekliyoruz.

Hastaların kapak onarımları geciktikçe hastaların zararına oluyor. Hastalar ne zaman ameliyat olalım dediklerinde, hemen yapılmasını öneriyoruz. Geç kalındığında özellikle sağ ve sol kalp yetmezliği geliştiği zaman hastalara başarılı kalp onarımı yapıyorsunuz ama hastaların kalbinin gücü kalmadığı için bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor ve süreç uzuyor" şeklinde konuştu.



MİTRAL KAPAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Mitral kapak hastalığının belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Niyazi Görmüş, çarpıntı, nefes darlıkları, önceden 3 kat çıkabiliyorken şimdi 1 kat çıkıldığında nefeste daralma olması, ritim bozukluğu hissedilmesi, göğüste sıkışmayla uyanılması, geceleri rahat nefes alamama, küçük yükleri taşımakta güçlük çekme, yemek yerken daralma gibi sorunlar yaşayanların en yakın zamanda donanımlı bir sağlık merkezine başvurmaları gerektiğini söyledi.

