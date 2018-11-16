Konya’nın ‘Anne Dostu’ hastanesi

BUGÜN NELER OLDU

genelinde kamu, özel ve üniversite hastaneleri dâhil şu ana kadar 42 hastane 'Anne Dostu' hastane unvanı almaya hak kazandı. Bu hastaneler arasına Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de girdi. Konya'nın tek 'Anne Dostu' hastanesi olma başarısı gösteren Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin taşınma süreci dâhil açıldığı günden bu yana son derece başarılı çalışmalara imza atığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Böylesine önemli bir unvanı almaya hak kazanmak son derece önemlidir fakat asıl önemli olan bu unvanı her sene koruyabilmek ve bunun sorumluluklarını yerine getirebilmektir" dedi. Normal doğuma teşvik ederek anne adaylarının kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla uzun süredir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de katkıları ile planlı bir ekip çalışması yürütüldüğünü ifade eden Hastane Başhekimi Uz. Dr. Erkan Ataş ise, "Anne dostu hastane çalışmalarımız ve gebe okulu projemiz ile sezaryen oranlarında ciddi düşüş sağlayarak annelerimizin kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortamı sağlamaya çalıştık" dedi.