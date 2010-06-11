Body Worlds sergisi açıldı

Dünyaca ünlü BODY WORLDS Orijinal Vücut Dünyası Sergisi-Yaşam Döngüsü açılışı 11 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Antrepo 3'te düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.Basın toplantısında konuşan BODY WORLDS sergisinin yaratıcısı, anatomist, bu sergiyle kim olduğumuzun, nasıl düşündüğümüzün, ne hissettiğimizin, nasıl doğduğumuzun, yaşlandığımız ve öldüğümüzün öyküsünü anlattığını söyledi. von Hagens, "Bugün 65 yaşındayım ve son 35 yılımı anatomist olarak geçirdim. Bu süreçte insan vücudunun anatomik açıdan mükemmelliğine tanık oldum. Plastinasyon sayesinde insan anatomisini medikal dünyanın dışında, sizlerle de paylaşabiliyor olmaktan mutluluk duyuyorum " dedi.BODY WORLDS anatomik sergilerinin kreatif tasarımcısıise insan vücudunun karmaşık ama muhteşem olan tasarımını, eğitici olduğu kadar unutulmaz bir şekilde de sergilediklerini söyleyerek "Sergilerimizin bu kadar başarılı olmasının ardında yatan, ziyaretçilerin plastinatları gördükten sonra iç dünyalarına doğru yaşadıkları seyahat. Şunu söyleyebilirim ki, kendilerine bakış açıları değişiyor, özellikle de sağlıklı ve hastalıklı iç organları gördükten sonra. Bedeninizin sağlıklı olması sizin elinizde. Ona ne kadar erken yaşta bakmaya başlarsanız, o kadar faydasını göreceksiniz " dedi.Böyle bir serginin Türkiye'de de açılmasından gurur duyduklarını söyleyen,"Birçok insan vücudunun nasıl işlediği konusunda çok az bilgiye sahip. BODY WORLDS, sağlıklı ve hastalıklı organlar arasındaki farkı ortaya koyarak, insan vücudunda yaşanan etkileri gösteriyor. Bu serginin insan vücudunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlatması açısından çok önemli ve özel olduğunu düşünüyoruz" dedi.Dünyanın en çok konuşulan ve birçok farklı ülkede sergilenmiş BODY WORLDS sergisini Türk halkıyla buluşturmak konusunda bir ilke imza attıklarını belirten, "Bu önemli sergiyi Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. BODY WORLDS'ün sağlıklı yaşamanın önemini göstermesi açısından çok başarılı ve eğitici bir sergi olduğunu düşünüyoruz. Umarız İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon Türkiye çapında çeşitli kitlelere ulaşır" dedi.