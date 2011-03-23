"Kolpaçino: Bomba" filmine ilgi

Şafak Sezer'in yönettiği ve başrollerini Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Arzu Yanardağ ile paylaştığı ''Kolpaçino: Bomba'' filmi, izleyicilerden ilgi gördü.Diyalog Medya'dan yapılan açıklamada, 11 Mart'ta gösterime giren komedi filmi, 2 haftada toplam 371 bin 760 kişinin izlediği belirtildi.''Kolpaçino: Bomba'' filminin, ''vizyondaki diğer filmleri gişede geçtiği'' ifade edilen açıklamada, hafta içi ve hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yer alan diğer sinema salonlarında kapalı gişe oynadığı ve gişede elde ettiği başarıyı internet ortamında da gösterdiği kaydedildi.