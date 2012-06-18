Almak ya da almamak?

Bir otomobil almaya veya otomobilini değiştirmeye karar veren herkes, uzun uzun araştırır, eşe dosta danışır, avantajlar ve dezavantajları ölçüp biçer. Bu yüzden, almayı düşündüğünüz otomobil bir Ford Fiesta ise, yazımızı okumadan karar vermemenizi öneriyoruz. Çünkü bir Fiesta sahibi olmak gerçekten cesaret istiyor!Ford Fiesta almamak için 1 değil, 5 değil tam 10 neden var. Bu 10 neden, sevgilinizden ailenize,benzincilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Gelin, bu nedenlere kısaca bir göz atalım:Bir Ford Fiesta alacaksınız, bütün gözler size dönecek. Belki siz de bir süre sonra bu bakışların cazibesine kapılacaksınız, onu ihmal edeceksiniz. Bunlara ne gerek var?Siz Ford Fiesta'nızı altınıza çektiğinizde sadece hayran gözler değil, kıskanç bakışlar da üzerinizde olacak. Koskoca insanlar, çocuk gibi küsüp darılacaksınız. Olur mu? Olmaz.Gün gelecek, bir akrabanızın acilen bir otomobile ihtiyacı olacak. Doğum olur, hastalık olur… Şimdi, gözünüzden sakındığınız Ford Fiesta'nızı verseniz olmaz, vermeseniz olmaz. Siz en iyisi bu sevdadan vazgeçin.Aile demek piknik demek, akraba ziyareti demek, onun nikahı, bunun düğünü demek. Oysa siz, Fiesta'nızla başbaşa gecelere akmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla ya ailenizden ya da Fiesta'nızdan vazgeçeceksiniz.Elektrik direkleri, çöp kutuları, yola konulmuş eşyalar… Bunların hepsi kaldırımda yürüyenler için tehlikeli hale gelecek. Siz Ford Fiesta'nızla yoldan geçerken, kaldırımdaki insanlar Fiesta'nızın harika tasarımından gözlerini alamayacaklar ve elektrik direğiyle yakın temasa girecekler. Peki, bunun hesabını kim verecek? Elektrik direği veremeyeceğine göre…Şaşırdınız mı? Evet, kendiniz. Sabah işe gitmek için kalkacaksınız, Fiesta'nızı gördüğünüz anda iş, toplantı, patron, hepsi bir anda anlamsız gelecek. Alıp başınızı gitmek isteyeceksiniz. Ama patron, o raporu masasında görmek istiyor!Hani o mahallenin bir köşesinde sessiz sedasız işini yapan anahtarcı var ya, çok üzgün. Sizin Ford Fiesta'nıza hiç anahtar kullanmadan bindiğinizi görünce daha da üzülecek, yıkılacak. Bunu ona yapmayın.Siz Ford Fiesta'nızdaki Türkçe Sesli Kontrol Sistemi ile çalışan klimayı, müziği ve telefonunuzu elinizi direksiyondan kaldırmadan bir sözünüzle kontrol ederken, yan koltukta oturanlar kendilerini dışlanmış hissedecek. Belki de size deli gözüyle bakacaklar. Durduk yere kendinize deli dedirtmek istemezsiniz değil mi?Fiesta'dan önce başka bir otomobil kullananlar bilir, benzin istasyonuna o kadar çok gidilir ki, artık çalışanlarla ahbap olunur. Siz Fiesta aldıktan sonra benzincinin yolunu unutacaksınız, onlar da unutulmanın acısını yaşayacak. Bir otomobil uğruna onları ekmeğinden etmeye değer mi?Üstün teknoloji, harika bir tasarım, konfor ve güvenlik. Onlar Fiesta gibi hepsini bir arada sunamıyor olabilir. Ama bir düşünün, kusursuz olan ne var? Yani, Fiesta'dan başka ne var?Bizden söylemesi… Gördüğünüz gibi, Fiesta sahibi olmamak için önemli nedenleriniz var. Tüm bunlara ragmen, hala bir Ford Fiesta alacak cesaretiniz varsa,