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’ sahnede

Şehir Tiyatroları’nın ’un “” karakterini canlandırdığı unutulmaz “Bizim Aile” filminden tiyatroya aynı adla uyarladığı oyun başladı

Giriş Tarihi: 10.1.2018
‘Yaşar Usta’ sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından aynı adla sinemadan tiyatroya uyarlanan "Bizim Aile" oyunu, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu. 'un ünlü "" karakterini canlandırdığı "Bizim Aile" filminin oyuncularına da tiyatro gösteriminin ardından plaket verildi. Oyunun Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki gala gösteriminden sonra sahneye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, emeği geçenlere ve izleyicilere teşekkür ederek, aynı sahnede önceki gün Münir Özkul'u uğurladıklarını hatırlattı. Gecede, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Münir Özkul'un anısına verilen plaketi oyuncu Nevzat Çankara'ya teslim ederken, filmde rol alan Itır Esen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Ahmet Arıman ve Tayfun Akalın'a da plaketleri takdim edildi. Oyunun yönetmeni Aziz Sarvan, "Bizim Aile"nin Türkiye'ye mal olmuş çok önemli bir film olduğunun altını çizerek, 1975'te çekilen filmin herkes tarafından çok iyi bilindiğine dikkati çekti. Oyunda Yaşar Usta'yı canlandıran başrol oyuncusu Nevzat Çankara, Özkul'un vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek "Münir abiyi cuma günü burada canlandırırken çok zorlandığımı hissettim. Çok duygulandım" dedi. Oyun, 10-13 Ocak arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

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‘Yaşar Usta’ sahnede
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