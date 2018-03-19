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Dünya Tiyatro Günü’nde tüm oyunlar ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahneleyeceği tüm oyunların ücretsiz olacağını duyurdu.

DHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:45
Dünya Tiyatro Günü’nde tüm oyunlar ücretsiz!

İBB Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Hisse-i Şayia", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Kahvede Şenlik Var", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Macbeth", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde "Nora-Bir Bebek Evi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Bizim Aile", Ümraniye Sahnesi'nde "Saadet Hanım", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde "Ben Çağırmadım" oyunlarını sahneleyecek. Saat 20.30'da başlayacak oyunların ücretsiz sahneleneceği açıkladı.

Oyunların biletlerinin 23 Mart Cuma günü saat 11.00'de Şehir Tiyatroları gişelerinden, saat 12.00'den itibaren de sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresi ve "İBB Şehir Tiyatroları" mobil uygulamasından temin edilebileceği belirtildi.

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