En iyi fotoğraf ödülü ‘Yanan Adam’ın oldu

DÜNYANIN en prestijli fotoğrafçılık ödüllerinin başında gelen World Press Yılın Fotoğrafı ödülü, Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin muhabirlerinden Ronaldo Schemidt'ın, "Yanan Adam" isimli karesinin oldu. Venezüella'daki protestolar esnasında bir polis motosikletini yakmaya çalışan göstericinin, motosikletin benzin deposunun patlaması sonucu alevler içinde kaldığı ve koşarak yardım istediği ana tanıklık eden 46 yaşındaki Schemidt, fotoğrafını "Doğru zamanda doğru yerde bulunması sayesinde" yakalayabildiğini söyledi.

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