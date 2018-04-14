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En iyi fotoğraf ödülü ‘’ın oldu

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Giriş Tarihi: 14.4.2018
En iyi fotoğraf ödülü ‘Yanan Adam’ın oldu

DÜNYANIN en prestijli fotoğrafçılık ödüllerinin başında gelen World Press Yılın Fotoğrafı ödülü, merkezli haber ajansı AFP'nin muhabirlerinden Ronaldo Schemidt'ın, "" isimli karesinin oldu. Venezüella'daki protestolar esnasında bir polis motosikletini yakmaya çalışan göstericinin, motosikletin benzin deposunun patlaması sonucu alevler içinde kaldığı ve koşarak yardım istediği ana tanıklık eden 46 yaşındaki Schemidt, fotoğrafını "Doğru zamanda doğru yerde bulunması sayesinde" yakalayabildiğini söyledi.

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En iyi fotoğraf ödülü ‘Yanan Adam’ın oldu
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