Bağımlılıkla mücadelede karikatürlü mesaj

YEŞILAY'IN bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda kazananlar, geçtiğimiz günlerde Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen törenle açıklandı. Uyuşturucu
madde, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara da değinilen yarışmaya; 63 ülkeden 377 karikatürist, 836 karikatürle katıldı. Yarışmada Sırbistan
, Polonya, Endonezya, Kolombiya
ve Türkiye'den altı karikatürist dereceye girmeye hak kazandı. Yarışmanın birincisi, Sırbistan'dan Borislav Stankoviç oldu. Başarılı bulunan diğer beş eserin sahibi ise Türkiye'den Azimet Ahmet, Kürşat Zaman, Polonya'dan Grzegorz Szumuwski, Endonezya'dan Jitet Kustova ve Kolombiya'dan Elena Ospina oldu. Eserlerin farklı kültürlerde bağımlılığın nasıl bir tehlike olduğunu gözler önüne serdiğinin altını çizen Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin dünyanın her köşesine yayacaklarını söyledi.