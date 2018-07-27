Bu hafta vizyona giren filmler (27 Temmuz 2018)

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI

İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

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