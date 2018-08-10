Banker Bilo filminin konusu nedir? Banker Bilo filminin komik sahneleri nelerdir?

Bir Ertem Eğilmez baş yapıtı olan Banker Bilo 1980 yılında çıkan en komik filmlerden biridir. Tam bir komedi şölenidir ve üzerinden yıllar geçse, defalarca izlense dahi yine de ilk defa izleniyormuş gibi keyif verir insana. Şener Şen'in canlandırdığı doğulu kurnaz insan karakteri efsanedir.

Şener Şen sanki bu dünyaya İlyas Salman ve Kemal Sunal'ı kandırmak, dolandırmak için gelmiştir. Dolap Beygiri, Sefil Bilo filmlerinde olduğu gibi bu filmde de dolandırmaya devam eder… Şener Şen'in canlandırdığı Maho her seferinde Bilo'nun iyi niyetinden ve zaafından yaralanır. Bilo hapis bile yatar onun için ama değerini bir türlü anlayamaz Maho. Adeta karşılıksız bir aşk gibidir yaşanılan…

BANKER BİLO KONUSU NE?

Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Banker Bilo, bir dönemin en büyük hareketi olan Almanya'ya göç dalgasını işliyor. Almanya'ya işçi olarak gitmenin hayallerini kuran Bilo ve onun gibi köylü gençler, köylüleri paragöz Maho tarafından toplanan paralarla hayallerindeki ülkeye gidebileceklerini zannederler. Ancak Maho, gençleri bir kamyonete doluşturup İstanbul'a gönderir. Kamyondan indikten sonra İstanbul'da olduklarını fark eden Maho intikam peşinde koşacak, kendisine yapılanın karşılığını kat kat fazlasıyla alacaktır.

ŞENER ŞEN

Bilo Almanya'ya göç etmeye çalışmaktadır özellikle de Maho onun kanına girmeyi başarmıştır. Oralarda yaşadıktan sonra Almanya'ya kaçak yollarla pek çok kişiyi sokmaya çalışacağını söyleyen Maho köşeyi dönme peşindedir.

Şener Şen'in Bulgar sınırında başlar şovu… Almanya sınırındaki tek kişilik dev gösterisi herkes tarafından hayranlıkla izlenmiştir. Kimse görmemesine rağmen parmak yalayıp pasaport sayfasını çevirmekten, karpuz yeme hareketine; tokalaşma hareketinden, köpeği oynarken tenteye çıkıp eliyle göstermesine kadar her ayrıntıyı yaşayarak aktarır. İnandırıcı olması gerekir ama o anı da yaşayarak bunu sunar…

Tefeci ya da banker oldun mu, babanın ya da evladın gözünün yaşına bile bakmamak gerektiğini de gösterir film…

MAHO'NUN BİLO 'YA YAPTIKLARI BUGÜNDE AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR

Onlarca efsane repliğin de çıktığı ve dillere pelesenk olduğu bir filmde repliklerin en bilineni; "yaptım ama niye yaptım hele bi sor"dur (fonda Süt Kardeşler'in melodisi ile gönderme yapılır)

Maho'nun Bilo'ya yaptıkları bugünde aynen devam etmektedir:

Banker Bilo filminin en önemli noktalarından bir tanesi de Ali Şen ile Şener Şen'in karşılıklı oynamasıdır. 2. kez bir filmde bir araya gelen baba oğul, bu kez karşılıklı iki dolandırıcıyı oynarlar.