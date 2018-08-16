Türkiye’nin en ünlü YouTuber’ları Gala’da buluştu!

Sosyal medya analiz raporlarına göre Youtube'da 1 milyon takipçiye sahip Facia Üçlü'nün, tıklanma sayıları ise 323.586.186'yı buluyor. Facebook'ta 1 milyon , Instagram'da da özel sayfaları ile beraber yasal sayfalarının toplam takipçi sayısı 3 milyonu geçiyor.

KOMEDİ TÜRÜNE TAZE KAN OLMAYA GELİYORLAR

Bugüne kadar arkalarındaki milyonlarca takipçi ve izleyiciden aldıkları güçle Türkiye Sinemasında komedi türüne taze kan olmaya geliyorlar. 'Kemal Sunal ve Şener Şen'in samimi mizah anlayışlarını devam ettirme niyetiyle' yola çıkan Facia Üçlü; artık sosyal medyanın sınırlarını aşıyor. Sosyal Medya'nın fenomen isimleri beyaz perdeye taşınıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Başrollerini Sefa Kındır, Mami Emen ve Emre Gül'ün paylaştığı filmde bu isimlerin yanı sıra Deniz Oral, Hülya Şen, Yakıp Yavru, Berna Üçkaleler, Nez Demir, Selçuk Büyük gibi ünlü isimler de yer aldı. Filmin oyuncularının tam kadro katıldığı gala gecesine ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenleri de yoğun ilgi gösterdiler. Filmin senaryosunu Gurbet Gurur Cantürk kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Ramazan Özer oturdu. Ömer Faruk Bostan, Ahmet Parlak ve Heijan gibi sanatçılar da müzikleri ile filme renk kattılar. Facia Üçlü filmi, Kurban Bayramının son günü 24 Ağustos'ta izleyiciyle buluşuyor.