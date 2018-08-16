Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Türkiye’nin en ünlü YouTuber’ları Gala’da buluştu!

’nin en ünlü r’ları Gala’da buluştu!

da binlerce takipçileri ve milyonlarca izlenme oranları olan ünlü sosyal medya fenomenlerinin ilk uzun metrajlı filmi “’nün” galası yapıldı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 15:31
Türkiye’nin en ünlü YouTuber’ları Gala’da buluştu!

analiz raporlarına göre 'da 1 milyon takipçiye sahip 'nün, tıklanma sayıları ise 323.586.186'yı buluyor. Facebook'ta 1 milyon , 'da da özel sayfaları ile beraber yasal sayfalarının toplam takipçi sayısı 3 milyonu geçiyor.

KOMEDİ TÜRÜNE TAZE KAN OLMAYA GELİYORLAR

Bugüne kadar arkalarındaki milyonlarca takipçi ve izleyiciden aldıkları güçle Sinemasında komedi türüne taze kan olmaya geliyorlar. ' ve 'in samimi mizah anlayışlarını devam ettirme niyetiyle' yola çıkan Facia Üçlü; artık sosyal medyanın sınırlarını aşıyor. Sosyal Medya'nın fenomen isimleri beyaz perdeye taşınıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Başrollerini Sefa Kındır, Mami Emen ve Emre Gül'ün paylaştığı filmde bu isimlerin yanı sıra Deniz Oral, Hülya Şen, Yakıp Yavru, Berna Üçkaleler, Nez Demir, Selçuk Büyük gibi ünlü isimler de yer aldı. Filmin oyuncularının tam kadro katıldığı gala gecesine ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenleri de yoğun ilgi gösterdiler. Filmin senaryosunu Gurbet Gurur Cantürk kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Ramazan Özer oturdu. Ömer Faruk Bostan, Ahmet Parlak ve Heijan gibi sanatçılar da müzikleri ile filme renk kattılar. Facia Üçlü filmi, Kurban Bayramının son günü 24 Ağustos'ta izleyiciyle buluşuyor.

Büyük usta Münir Özkul bugün 93 yaşında

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin en ünlü YouTuber’ları Gala’da buluştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN