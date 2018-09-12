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’ Aspendos’taydı

25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında önceki gün Kazancakis’in eserinden uyarlanan sahnelendi. Yarın sanatseverlerle buluşacak

FURKAN YAZICI Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
‘Zorba’ Aspendos’taydı
SABAH gazetesinin ana medya sponsoru olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından Antalya'da düzenlenen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sürüyor. Önceki akşam Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan gösteride Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "" büyük beğeni topladı.
Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulan "Zorba"nın orkestra şefliğini ise Bujor Hoinic yaptı. Gösteri, çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever tarafından izlendi. İzleyiciler gösterinin sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı.
4 gösterinin sahneleneceği festivalde yarın akşam "" sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül'de Guiseppe Verde'nin "Aida" operasıyla sona erecek.
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‘Zorba’ Aspendos’taydı
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