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Evinde düşen Girik’in leğen kemiği çatladı

ZEKİ ÖZKESKİN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Evinde düşen Girik’in leğen kemiği çatladı
'nın ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu 'in, evinde düşmesi sonucu leğen kemiği çatladı. Evinin balkonunda düşen Girik, 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Girik'in leğen kemiğinde iki çatlak tespit edildi. Tedavisinin ardından Torba Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Girik, yaptığı açıklamada, ayaklarının çatlaktan dolayı çok etkilendiğini söyledi. "Ayaklarım iyi değil. Nasıl düştüğümün bile farkında değilim" diyen Girik, doktorların üç hafta sonra iyileşebileceğini söylediğini belirtti.
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Evinde düşen Girik’in leğen kemiği çatladı
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