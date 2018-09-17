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Film Festivali'nin jüri başkanı

8. Uluslararası Film Festivali'nin, Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, ödüllü yönetmen üstlenecek.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 18:17
Malatya Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9 Kasım'da başlayacak.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını üstlenecek ünlü yönetmen ve senarist , ayrıca Malatya Film Platformu kapsamında gerçekleştirilen Master Class bölümüne konuk olarak sinemacılarla tecrübelerini paylaşacak.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda önemli ismin katılacağı etkinlik, film yapım desteklerinin yanı sıra, çeşitli eğitim ve sektör buluşmalarına da ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde, "Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri"nin oyuncu Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a takdim edilecek.

Festival, 15 Kasım'da sona erecek.

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Malatya Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan
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